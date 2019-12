Sony camera kopen: tips

Sony camera's in onze test

In onze test zien we veel uiteenlopende resultaten van Sony camera's. De geavanceerde en systeemcamera's doen het beter dan gemiddeld, maar zijn vaak relatief duur. We zijn vaak te spreken over de fotokwaliteit in RAW-formaat. Ook video's gemaakt met de geavanceerde compactcamera's en systeemcamera's zijn vaak van goede kwaliteit.

Het scherm op Sony camera's is soms wat minder dan dat van andere merken, omdat je soms last hebt van reflecties.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Cybershot: Compactcamera's

De ‘point-and-shoot’ camera's van Sony dragen de naam 'Cybershot'. De productcode begint altijd met DSC-, de letter die daarop volgt zegt iets over het soort camera.

DSC-W(X)

Dit zijn vaak de meest eenvoudige en compacte camera's van Sony. De beperkte opties zorgen ervoor dat je weinig in kunt stellen. Daardoor hebben ze wel een lagere aanschafprijs.

Dit zijn grotere camera's waarmee je ver kunt inzoomen: de superzoom. De modellen met 'HX' zijn de meer geavanceerde superzoomcamera's. Deze zijn ook weer wat duurder.

Dit zijn geavanceerde camera's, maar zonder verwisselbare lens. Je kunt er veel op instellen en er zit vaak een grotere sensor op dan op andere compactcamera's. De prijs en grootte van deze camera's kunnen flink verschillen.

Bekijk alle compactcamera's van Sony.

Alpha: camera's met verwisselbare lens

Onder de Alpha (α) serie vallen alle Sony-camera's met een verwisselbare lens. Ze scoren vaak hoog in onze test, maar zijn ook vaak prijzig.

Kleine systeemcamera's : deze systeemcamera's hebben geen spiegel waardoor ze meestal klein van formaat zijn. Ze maken gebruik van lenzen met een E- mount .

: deze systeemcamera's hebben geen spiegel waardoor ze meestal klein van formaat zijn. Ze maken gebruik van lenzen met een E- . Grote systeemcamera's: bij deze camera's heeft de lens meer afstand tot de sensor , omdat er een lichtdoorlatende spiegel tussen zit. Deze modellen zijn daardoor wat groter. Ze maken gebruik van lenzen met een A- mount .

Bekijk alle systeemcamera's van Sony.

Lenzen voor Sony systeemcamera's

Voor zowel A- als E-mount (de manier waarop de lens bevestigd wordt) camera's zijn er lenzen van verschillende merken te koop.

A-mount-lenzen van Sony zijn te herkennen aan ' SAL ' aan het begin van de productnaam. E-mount-lenzen beginnen met ' SEL '.

' aan het begin van de productnaam. E-mount-lenzen beginnen met ' '. Een A-mount-lens is ook op een camera te gebruiken die gebruikt maakt van een E-mount-bevestiging. Hiervoor gebruik je een speciale adapter. Andersom is het niet mogelijk.

Lees meer over een oude lens op nieuwe camera.

Levensduur

Camera's gaan over het algemeen lang mee, ook de camera's van Sony. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse consumentenbond (onze testpartner).

Na 3 jaar werkt 95% van de compactcamera's nog zonder grote problemen. Bij de camera's met verwisselbare lens werkt 96% nog goed.

Geteste camera's

Bekijk de meest recent geteste camera’s van Sony. Ben je lid van de Consumentenbond en ingelogd? Dan zie je de Sony camera’s met het hoogste testoordeel. Dat kunnen ook wat oudere modellen zijn.

Natuurlijk hebben we ook goedkopere modellen getest. En modellen van andere merken. Je vindt ze allemaal in onze vergelijker.

Goedkope Sony camera's

De camera's met het hoogste Testoordeel zijn vaak erg aan de prijs. Bekijk de geteste Sony-camera's onder de €400.

