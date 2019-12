Eerste indruk|De Sony NEX C-3 is een systeemcamera zonder spiegel, volgens Sony de lichtste op de markt. Het toestel is vooral interessant voor mensen met een compactcamera, die een stapje verder willen met fotografie.

Sony NEX-C3: Review

De Sony NEX-C3 is voor mensen die graag de lusten willen van een spiegelreflexcamera (verwisselbare lenzen, kleine scherptediepte, beter fotograferen bij weinig licht en hoog dynamisch bereik), maar niet de lasten (het gewicht).

Het toestel concurreert met een instap spiegelreflexcamera als de Canon EOS 1100D , voorganger Sony NEX-3 en andere systeemcamera’s zoals de Panasonic G3 en de Olympus PEN.

Lichtgewicht camera

Sony zegt in zijn persbericht over de Sony NEX-C3 dat het de lichtste systeemcamera op de markt is. We gaven het toestel een aantal collega's in handen, een aantal zaken viel op. Het toestel wordt door de meesten als erg licht en klein ervaren. Het toestel helt wat over door het gewicht van de lens. Veel mensen vonden de lens daarom 'raar' groot ten opzichte van de body. Mensen met grote handen vonden de camera te klein. In een kleine hand lag hij juist weer lekker.

Hieronder de afmetingen en gewicht van de Sony NEX-C3 afgezet tegen die van voorganger Sony NEX-3 en de Canon EOS 1100D. De Sony NEX-C3 is iets compacter dan zijn voorganger en een stuk lichter en kleiner dan de Canon.

Sony NEX-C3 Sony NEX-3 Canon EOS 1100D Afmetingen in cm (bxhxd) 10.6 x 6.0 x 9,7 12.5 x 8 x 10.5 13.5x 10.5 x 15 Gewicht in grammen (incl. 18-55 kitlens) 508 544 740

Geen handleiding nodig

De Sony NEX-C3 is bestemd voor consumenten zonder (technische) kennis van fotografie. Sony heeft erg zijn best gedaan de bediening zo makkelijk mogelijk te maken. Overal in de menu's staat uitleg bij functies en mogelijkheden. Menu's zijn fraai vormgegeven en de navigatie is helder. De bijgeleverde papieren handleiding bleef praktisch ongebruikt.

In de belangrijkste stand (iAuto-modus) worden lastige fotografische mogelijkheden in gewone taal uitgelegd. De resultaten van een aanpassing zijn direct zichtbaar op het lcd-scherm.

Zo is de witbalans te vinden onder een knopje Creatief met foto's. Via een draairing in het menu is de optie Kleur te selecteren. In de uitleg staat 'Creëert een warme, zachte sfeer of een koel, fris uiterlijk'. Voor begrippen als diafragma en sluitertijd is er een vergelijkbare oplossing.

Amper knoppen

Een spiegelreflexfotograaf bedient zijn camera het snelst met de knoppen op de body. Voor hem zal de Sony NEX-C3 wennen zijn: het toestel heeft maar 5 knoppen en een klein instelwiel. De bediening vindt voornamelijk plaats op het scherm. Het fysieke instelwiel dat je normaal ziet op spiegelreflexen is hier virtueel. Met het kleine instelwiel kies je de gewenste instelling.

Overigens is het mogelijk om zelf functies toe te wijzen aan twee knoppen. Zo heb je toch snel toegang tot functies, zonder eerst op het scherm te hoeven kijken.

Picture effects

Veel van de instellingen van de NEX-C3, waren al te vinden in de NEX-3 en de NEX-5 (bijvoorbeeld de panoramastand). Echt nieuw zijn de Picture effects als Retro photo, Toy Camera, Posterisation et cetera. Speciale creatieve effecten om je foto's een aparte uitstraling te geven. Hetzelfde (en beter) valt ook achteraf te doen met een fotobewerkingsprogramma.

Toch is het leuk om te experimenteren met Picture effects. De drempel is laag omdat je vooraf op het scherm al ziet hoe een bepaald effect uitpakt. Bijvoorbeeld een foto met het effect 'deelkleur blauw' (zie afbeelding).

Eigenaren van een Sony NEX-3 en Sony NEX-5 kunnen Picture effects krijgen via een firmware update

Scherp en snel

De Sony NEX-C3 is een systeemcamera; die stelt scherp met de beeldsensor, net als een compactcamera (hij zoekt naar het grootste contrast tussen pixels). De Sony NEX-C3 stelt snel en nauwkeurig scherp.

Levendige foto’s

De foto's, gemaakt in de automatische stand, zijn scherp en helder. Bij vol daglicht zijn de kleuren levendig en niet te fel (zie de afbeelding).

Sommige camera's hebben last van beeldruis bij hogere iso-waarden. Bij de Sony NEX-C3 blijft de schade beperkt. Bij iso 1600 is er bijna geen zichtbare ruis. Bij iso 3200 is er op ware grootte op de monitor wat ruis te zien. Bij iso 6400 is de ruis redelijk goed zichtbaar. Pas bij de maximale iso-waarde van 12800 is het beeld echt teveel aangetast door de ruis.

Opvallend is dat in de iAuto modus, een iso-waarde hoger dan 1600 niet mogelijk is. Die drempel had best hoger mogen liggen. Bij iso 3200 zijn de foto's nog redelijk vrij van beeldruis. Later dit jaar zal uit onze uitgebreide vergelijkende test moeten blijken hoe goed de Sony NEX-C3 presteert op beeldkwaliteit.

Prijs en verkrijgbaarheid

De adviesprijs van de Sony NEX-C3 (body + 18-55 mm objectief) is €630. Het toestel heeft geen ingebouwde flitser, die is optioneel en kost €130. Het toestel is te koop vanaf begin augustus.

Concurrerende toestellen met 18-55 kitlens zoals de Canon EOS 1100D en voorganger Sony NEX-3 zijn goedkoper:

De Canon EOS 1100D heeft in onze productvergelijker een richtprijs van €470, de Sony NEX-3 heeft een richtprijs van €420 (zie voor de laagste, actuele prijzen onze productvergelijker).

Conclusie

De Sony NEX-C3 is interessant voor wie zijn compact camera is ontgroeid. Het toestel is erg licht en klein en heeft veel 'spiegelreflex' mogelijkheden (wazige achtergronden fotograferen, betere kwaliteit foto's bij weinig licht zonder flitser). Zonder veel kennis van fotografie kun je er snel mee uit de voeten. Foto’s zijn levendig en scherp en hebben weinig beeldruis bij iso 1600 en 3200. Minpunt is de relatief hoge prijs (€630).