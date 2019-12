Wat is de Sony NEX-3?

Sony bracht begin juni de NEX-3 en NEX-5 op de markt, kleine camera’s met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegel. Daarmee haakt Sony in op de trend die is ingezet door Panasonic met de Panasonic G1 en Gf1. Ook Samsung en Olympus hebben inmiddels compacte camera’s met de kwaliteiten van een spiegelreflexcamera.

Het grote pluspunt van de NEX-3 en NEX-5 is de grote sensor. Die is vergelijkbaar met die van een instap spiegelreflexcamera als de Canon EOS 1000D. Met die grotere sensor kun je beter fotograferen bij weinig licht. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de achtergrond van je foto mooi onscherp te maken.

NEX-3 en NEX-5

De verschillen tussen de NEX-3 en NEX-5 zijn niet zo groot. Met de NEX-3 kun je filmpjes maken in 720p, bij de NEX-5 film je in de hogere resolutie van 1080i. De body van de NEX-5 is lichter en gemaakt van magnesium. Voor de iets beter uitgeruste NEX-5 betaal je zo’n €100 meer dan voor de NEX-3. Wij beoordeelden de NEX-3.

Eigenschappen NEX-3

Leverbaar met 16mm lens, 18-55mm zoomlens of 18-200 mm zoomlens

Lensbevestiging type ‘E’, bevestigingsadapter voor lenzen van Sony spiegelreflexcamera’s 175-205 euro

Gewicht met standaard lens iets meer dan halve kilo

Oplader, accu, usb-kabel, schouderriem, flitser , zonnekap bij de zoomlens, cd en handleiding meegeleverd

Het scherm is naar boven en naar beneden te kantelen, niet naar opzij

Functie draaipanorama combineert serie foto’s zelf tot één panoramafoto

3D panorama mogelijk na firmware update (niet geprobeerd)

Weinig knoppen

Beeldstabilisatie niet in de body, maar in de lens

Mogelijke accessoires: conversielenzen voor grotere beeldhoek 16mm lens, stereomicrofoon, optische beeldzoeker, draagtassen

We beoordeelden de Sony NEX-3 met standaardlens (18-55mm) en keken of je met dit cameraatje inderdaad kunt fotograferen met ‘razendsnelle reactietijden’, zoals Sony zelf beweert.

Sony NEX-3: review

Snelheid

Sony heeft met zijn spiegelreflexcamera’s al bewezen snelle camera’s te kunnen maken. Vooral de live view functie is bij Sony spiegelreflexen veel sneller dan die van Canon, Nikon of Olympus. Als een spiegelreflex zonder live view fotografeert, is hij nog wel sneller, maar het verschil wordt steeds kleiner. De Sony NEX-3 voelt snel aan; we verwachten er in ieder geval veel van in onze snelheidtests.

Onscherpe achtergronden

De Sony NEX-3 heeft een sensor die net zo groot is als die van een instap spiegelreflexcamera. Daarmee kun je een onderwerp tegen een mooie onscherpe achtergrond fotograferen. Om dat te doen met een spiegelreflex camera moet je weten wat fotografische begrippen als sluitertijd en diafragma inhouden. Bij de Sony NEX is dat niet noodzakelijk. Met de stand ‘Slim automatisch’ maak je de achtergrond gemakkelijk onscherp door een draaiwieltje te bewegen (zie de afbeelding hiernaast).

Filmen in HD

Met de Sony NEX-3 kun je filmen in HD 720p (NEX-3) en in de hogere HD-kwaliteit 1080i (NEX-5). Het maken van een filmpje is heel eenvoudig. Je hoeft namelijk geen aparte videostand te selecteren. Met een druk op de rode movie-knop begint de camera te filmen. Nogmaals drukken en de opname stopt. Geluid opnemen is mogelijk, maar verwacht niet al te veel van de kwaliteit. Vooral het in- en uitzoomen van de camera maakt nogal wat lawaai.

Draaipanorama

Met de Sweep Panorama-functie kun je een serie foto’s samenvoegen tot één langgerekt panorama (zie het voorbeeld onder de tekst). Het naar rechts of naar boven bewegen van de camera om zo’n panorama te maken vergt enige oefening en het snelle en luidruchtige geluid van de sluiter helpt daarbij niet. Als je te snel of te langzaam 'veegt', mislukt de foto. Na wat oefenen zijn de resultaten best goed. Het draaipanorama is vooral een uitkomst als je geen zin hebt om zelf losse foto’s aan elkaar te plakken op de computer.







Klein en compact

De NEX-3 is klein en behoorlijk compact. Flitser, zoeker en beeldstabilisatie zijn niet ingebouwd en de camera heeft erg weinig knoppen. Ter vergelijking: de NEX-3 is nog nét iets kleiner dan de Panasonic Lumix DMC-GF1m, een vergelijkbare systeemcamera. Vanwege de relatief grote sensor heb je ook een grotere lens nodig. Daarom lijkt de lens zo groot ten opzichte van de body. We gebruikten de camera met standaardlens een dag lang zonder veel moeite. Het is een prettige, lichte camera die je gemakkelijk om je nek draagt.



Eenvoudige bediening

De Sony NEX-3 is niet direct bedoeld voor gevorderde gebruikers. Die hebben graag knoppen op de camera zodat ze niet continu in het menu hoeven zoeken. De NEX-3 heeft weinig knoppen; veel menuopties zijn toegankelijk via het scherm. Het voordeel daarvan is dat er uitleg staat bij alle mogelijkheden. Op veel plekken kun je kiezen voor opnametips. Zo helpt de camera je om beter te fotograferen zonder dat daar een handleiding voor nodig is. Ideaal voor beginnende fotografen.

Conclusie

Onze eerste ervaringen met de Sony NEX-3 zijn positief. Vooral vanwege het gebrek aan een zoeker is deze camera geen vervanger voor een spiegelreflexcamera. Wel is het een prettige kleine camera die goed presteert bij weinig licht. Ook kun je er mooie onscherpe achtergronden mee krijgen. De prijs is nog wel hoger dan een instap spiegelreflexcamera of een echt geavanceerde compactcamera, dus je moet de genoemde voordelen wel echt belangrijk vinden om deze uitgave te doen.

Pluspunten

Mogelijkheden bij weinig licht;

Mogelijkheden voor onscherpe achtergrond;

Veel uitleg in de camera.

Minpunten