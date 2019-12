Wat is de Samsung ST1000?

De Samsung ST1000 oogt als één van de vele compactcamera’s. Maar volgens Samsung is de camera “een unieke combinatie van geo-tagging, Bluetooth, Wi-fi en DLNA”.

Geo-tagging wil zeggen dat de camera gps-coördinaten bij je foto kan opslaan, zodat je later kunt zien waar je de foto genomen hebt. Bluetooth, WiFi en DLNA zijn allemaal methoden voor het draadloos overbrengen van gegevens, in dit geval foto’s. In onze eerste indruk gaan we nader in op de kwaliteit van deze extra functies.

De camera heeft een groot 3,5 inch aanraakscherm, geen doorzichtzoeker en een lens met 5 keer optische zoom (35-175 mm). De camera kan foto’s tot 12 megapixel maken, maar standaard is 9 megapixel ingeschakeld.

De adviesprijs bedraagt €400. Op internet zie je hem echter ook voor 300 tot 390 euro. Daarnaast moet je nog een Micro-SD-geheugenkaartje hebben (ca. €15 voor 4 GB capaciteit).

Specificaties

4,5 x 7,5 cm (3,5 inch) aanraakscherm;

Geen doorzichtzoeker;

5 keer optische zoom (35-175 mm);

Lens niet zo lichtgevoelig;

Foto’s in maximaal 12 megapixels;

Micro-SD geheugenkaartje benodigd;

720p HD video 30 fps H.264 formaat. (MPEG4 en 4x MJPEG);

Gps-locatie kan opgeslagen worden bij foto;

Li-Ion batterij.

Samsung ST1000: review

De Samsung ST1000 (€400) slaat bij foto’s ook de de gps-coördinaten op. Daarmee kun je aan ‘geo-tagging’ doen en op een kaart zien waar de foto’s genomen zijn. Ook belooft het toestel een waaier aan draadloze communicatiemogelijkheden, met Bluetooth en WiFi in een speciale variant: DLNA.

Geo-tagging is niet een compleet nieuwe ontwikkeling in de fotografie. Er zijn al een tijdje dure camera’s op de markt die de gps-coördinaten bij de foto’s opslaan. Ook zijn er goedkopere accessoires te koop, zogeheten photo trackers. Deze losse gps-ontvangers houden onderweg je positie bij. Thuis kun je dan de coördinaten aan foto’s toevoegen die met een gewone camera genomen zijn. Dat vergt wel de nodige handelingen. Je kunt overigens ook met het schuiven en klikken met de muis in een kaartprogramma foto's aan een locatie koppelen. Dat is nog meer werk.

De Samsung ST1000 is een van de eerste compactcamera’s waarbij gps een integraal onderdeel vormt van de functionaliteit. De gps-camera slaat de locatiegegevens op in ieder Jpeg-fotobestand dat hij schiet. Die bestanden worden daar niet veel ‘dikker’ van. De gps-code 52.18958, 5.29524 bijvoorbeeld, staat voor het adres Enthovenplein 1 te Den Haag, de locatie van de Consumentenbond.

Gps inschakelen

Op het aanraakscherm op de achterzijde schakel je de gps-functie in. Zoals bij ieder andere gps-ontvanger duurt het even voor de locatie is berekend op basis van een afstandsmeting tot meerdere gps-satellieten. Het gps-pictogram wordt groen als dat gelukt is. De vraag is of je daar het geduld voor hebt, als je een foto wilt maken. En de camera de hele tijd ingeschakeld houden, zodat je de meeste kans hebt op een geslaagde geo-tag, lijkt ons ook niet handig. Helaas kun je de gps-ontvanger niet apart ingeschakeld houden, apart van het cameradeel. Je kunt wel ingeven dat een gps-locatie binnen een bepaald aantal minuten alsnog wordt toegevoegd aan een foto, als het signaal er op het moment van fotograferen even niet is. Dan kan de positie iets afwijken, natuurlijk.

"Onderweg registreert de Samsung ST1000 met geo-tagging in welke plaats een foto is genomen. Wanneer je de foto’s vervolgens op het lcd-display bekijkt, verschijnt de plaatsnaam in beeld", meldt de handleiding. In praktijk blijkt dit andersom te zijn. Je ziet de plaatsnaam tijdens het fotograferen, maar niet tijdens het afspelen. Alleen in de miniatuurweergaven zie je dát er een geo-tag aan de foto zit, maar niet welke. Via geschikte software en via verschillende websites, zoals Flickr.com en Picasa Webalbums, kun je op een kaart zien waar je foto’s gemaakt zijn. Klik je op een van de foto-thumbs, dan open je de foto in vol ornaat.

Aanraakscherm

Het opvallendst aan de camera zelf is het grote scherm, dat bijna de hele achterkant van de camera beslaat (4,5 bij 7,5 cm). Volgens Samsung is de schermresolutie "bijna vier keer meer dan bij traditionele camera’s". Dit klopt wel ongeveer. De door ons geteste camera’s hebben gemiddeld 109 pixels per vierkante mm, de ST1000 heeft er 383. Het scherm ziet er prima uit. Jammer dat je er vingerafdrukken op moet maken om de camera te bedienen (met een pen heb je dat niet).

Naast het grote scherm is nog maar weinig ruimte om de camera beet te pakken. Je kunt dus onbedoeld een functie op het aanraakscherm activeren. Af en toe lukt het niet goed om een een afgebeeld knopje goed ‘in te drukken’. Dat moet je dan een paar keer opnieuw proberen.

Met de zogenaamde one touch-opname kun je op het scherm wijzen welk punt scherpgesteld moet worden. Als je op dit punt blijft drukken, wordt vanzelf de foto gemaakt. In de afspeelmodus kun je onder andere een foto roteren door een cirkel te ‘tekenen’ op het scherm. Bladeren naar de volgende foto doe je door een horizontale streep te tekenen.

Overigens maakt Samsung in deze camera ook gebruik van een bewegingssensor voor bediening. Druk een op het scherm afgebeeld knopje in, terwijl je de camera kantelt naar achteren, naar voren of naar opzij, en je wisselt tussen de smart auto-, film- of programmamodus. Ook in de afspeelstand kun je zo bewegend wisselen tussen enkele functies. Dit is wel aardig, maar geen echt waardevolle toevoeging.

Draadloze verbindingsmogelijkheden

De Samsung ST1000 ondersteunt de nieuwe DLNA-standaard. Dit staat voor Digital Living Network Alliance en is een brede industriestandaard voor het onderling draadloos koppelen van apparatuur in je thuisnetwerk. DLNA bouwt voort op de WiFi-standaard voor draadloze computernetwerken. Er werden in 2008 200 miljoen DLNA-compatibele apparaten verscheept, meldt het DLNA-consortium in 2009.

"Met DLNA en WiFi stuur je foto’s bijna net zo snel door als je ze maakt", stelt Samsung op zijn beurt. Nou, dat is wel een beetje overdreven. Om foto’s draadloos vanaf de camera naar een ander apparaat te sturen, kun je kiezen uit de 6 onderstaande opties. Alles valt of staat met de beschikbaarheid van een WiFi-draadloos netwerk of apparaat met Bluetooth-adapter en in veel gevallen heb je daar een wachtwoord voor nodig. Heb je geen draadloos netwerk, dan heb je niets aan DLNA.

Web : Je maakt verbinding met een draadloos netwerk. Bijvoorbeeld een netwerk in je huis (waar je ook het wachtwoord van weet). Je kunt hierna op de camera kiezen uit Picasa, Facebook, Youtube of Samsung Imaging. Voorwaarde is dat je al een gebruikersnaam en wachtwoord paraat hebt (en nog weet) van deze dienst(en). Als je verbinding heb met Picasa, kun je in de online-albums kijken, of foto’s uploaden. Het gaat allemaal wel wat langzaam en de mogelijkheden zijn beperkt: maximaal 20 foto’s van maximaal 2 MB (het eventueel verkleinen gaat automatisch), in totaal maximaal 10 MB. Video’s zijn beperkt tot maximaal 30 seconden en een resolutie van 320x420 pixels.

: Je maakt verbinding met een draadloos netwerk. Bijvoorbeeld een netwerk in je huis (waar je ook het wachtwoord van weet). Je kunt hierna op de camera kiezen uit Picasa, Facebook, Youtube of Samsung Imaging. Voorwaarde is dat je al een gebruikersnaam en wachtwoord paraat hebt (en nog weet) van deze dienst(en). Als je verbinding heb met Picasa, kun je in de online-albums kijken, of foto’s uploaden. Het gaat allemaal wel wat langzaam en de mogelijkheden zijn beperkt: maximaal 20 foto’s van maximaal 2 MB (het eventueel verkleinen gaat automatisch), in totaal maximaal 10 MB. Video’s zijn beperkt tot maximaal 30 seconden en een resolutie van 320x420 pixels. E-mail: Als je een netwerkverbinding hebt (zie hiervoor), kun je de naam van de afzender (dus ook van iemand anders) invullen en daarna maximaal 20 foto’s versturen van maximaal 2 MB groot aan maximaal 10 mailadressen. De totale mail mag de 10 MB niet overschrijden.

Als je een netwerkverbinding hebt (zie hiervoor), kun je de naam van de afzender (dus ook van iemand anders) invullen en daarna maximaal 20 foto’s versturen van maximaal 2 MB groot aan maximaal 10 mailadressen. De totale mail mag de 10 MB niet overschrijden. Connected Home _ Delen: dit is de optie voor DLNA waarmee je bijvoorbeeld foto’s op een televisie kunt tonen. De camera maakt verbinding met het netwerk waarop ook de tv is aangesloten (is dat niet zo, dan moet dat eerst nog). Als beide apparaten op hetzelfde draadloze netwerk zitten, herkent de tv de camera en kun je je foto’s op het televisietoestel bekijken. Je kunt bladeren met de afstandsbediening van de tv. Je videofilmpjes kun je echter niet op deze manier bekijken. Is het dan toch niet handiger om de usb-verbinding te gebruiken die op elke (nieuwe) tv zit?

dit is de optie voor DLNA waarmee je bijvoorbeeld foto’s op een televisie kunt tonen. De camera maakt verbinding met het netwerk waarop ook de tv is aangesloten (is dat niet zo, dan moet dat eerst nog). Als beide apparaten op hetzelfde draadloze netwerk zitten, herkent de tv de camera en kun je je foto’s op het televisietoestel bekijken. Je kunt bladeren met de afstandsbediening van de tv. Je videofilmpjes kun je echter niet op deze manier bekijken. Is het dan toch niet handiger om de usb-verbinding te gebruiken die op elke (nieuwe) tv zit? Connected Home_ Verzenden: Deze optie is te gebruiken om foto’s te sturen naar een zogenaamde DLNA renderer, een apparaat bedoeld voor (rechtstreekse) weergave van beeld of geluid dat je vanaf een DLNA-apparaat als deze camera verstuurt. Een DLNA renderer is volgens het DLNA-consortium bijvoorbeeld een DLNA-compatibele televisie, een digitale fotolijst, of een homecinemaset.

Deze optie is te gebruiken om foto’s te sturen naar een zogenaamde DLNA renderer, een apparaat bedoeld voor (rechtstreekse) weergave van beeld of geluid dat je vanaf een DLNA-apparaat als deze camera verstuurt. Een DLNA renderer is volgens het DLNA-consortium bijvoorbeeld een DLNA-compatibele televisie, een digitale fotolijst, of een homecinemaset. Camera naar camera: Hiermee kun je foto’s (maar geen video- of spraakmemo) verzenden naar, of ontvangen van, een camera van hetzelfde model. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een draadloos ad-hocnetwerk.

Hiermee kun je foto’s (maar geen video- of spraakmemo) verzenden naar, of ontvangen van, een camera van hetzelfde model. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een draadloos ad-hocnetwerk. Bluetooth: Hiermee kun je foto’s (geen video- of spraakmemo) verzenden naar mobiele telefoons of PDA’s waarvan Bluetooth is ingeschakeld. Je kunt geen foto’s ontvangen. Bij het verzenden wordt de foto verkleind tot 640x480 (VGA-resolutie). De camera zoekt zelf naar Bluetooth-apparaten. Je kiest een van de gevonden apparaten en kiest een 4- tot 6-cijferig wachtwoord. Op het andere apparaat wordt om die code gevraagd en vervolgens kun je de foto’s kiezen die je naar het verbonden apparaat wilt sturen.

Foto- en videokwaliteit

We bespreken in deze eerste indruk vooral de uitgebreide functionaliteit van de ST1000. Een oordeel over de foto- en videokwaliteit lees je eind november op deze site (dit laatste wel onder voorbehoud). In ieder geval hebben we nog geen heel vreemde resultaten gezien. Tijdens het filmen kun je zoomen (dat kan met veel camera’s niet). Je kunt het zoomen van de lens wel horen tijdens de opname.

Verdere functies

Op iedere camera zitten tegenwoordig te veel functies om in een korte tijd te kunnen bekijken. We noemen er nog enkele van deze Samsung ST1000:

Camera opladen via usb. Dat klinkt iets mooier dan het is. Ja, je kunt de camera ook opladen via de usb-poort van je computer. Nee, hiervoor wordt geen standaard usb-kabeltje gebruikt.

De optie een HDMI-adapter te gebruiken (apart aan te schaffen). Dit is een blokje dat je tussen de usb-kabel en de camera plaatst, zodat je de maximale kwaliteit van een HD-tv kunt benutten.

Intelli-Studio: software in de camera voor eenvoudige (voor)bewerking van foto’s.

Conclusie

De Samsung ST1000 is één van de duurste toestellen als je hem vergelijkt met compactcamera’s met ongeveer dezelfde specificaties (170–350 euro). Voor die prijs krijg je een mooi aanraakscherm, een gps-functie die natuurlijk niet zo snel werkt als je in praktijk zou willen en een flink aantal draadloze verbindingsopties. Kun je daarmee “onderweg snel en eenvoudig de mooiste fotomomenten direct met familie en vrienden delen”, zoals de handleiding stelt? Ja, als je toegang hebt tot een draadloos netwerk, of als je ze eerst met Bluetooth overzet naar je mobiele telefoon. Maar met een simpele usb-kabel of met een Micro-SD-kaart-adapter/-lezer kun je de foto’s even snel, of zelfs sneller, overpompen.

Plus

Veel mogelijkheden voor (draadloos) overzetten foto’s;

Groot en mooi aanraakscherm;

Leuke bedieningsopties;

Slechts één (kort) usb-snoer voor verbinding met pc en opladen;

Zoomen tijdens filmen mogelijk.

