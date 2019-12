Welke autofocuslens past bij welk camerasysteem

Als je serieuzer aan de slag wilt met fotograferen of filmen, kies je een systeemcamera. Het gekozen systeem bepaalt welke objectieven (lenzen) en andere accessoires je er later bij kunt kopen. Alle systemen hebben de populairste varianten, dus voor de meeste mensen is die keuze niet cruciaal. Wij geven per systeem aan welke autofocuslenzen er zijn, voor als je (in de toekomst) iets specifieks nodig denkt te hebben.