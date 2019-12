Dé zomerse camera's

Zomerfoto's

Eindelijk zomer! Nederlanders gaan de grens over om de zon op te zoeken of doen dingen in eigen land. Wat we meemaken willen we kunnen delen met familie en vrienden. Dus de camera gaat mee om mooie herinneringen vast te leggen. Maar wat als je camera aan vervanging toe is? Je kunt overwegen een nieuwe te kopen. Wij selecteerden vijf van de nieuwste camera's uit 2012 en delen ter inspiratie enkele resultaten en indrukken.

We bespreken vijf typen digitale camera's:

Spiegelreflex;

Compact systeem;

Compact;

Ultracompact;

Geavanceerd.

Spiegelreflexcamera: Sony Alpha 57k

De Sony Alpha 57k is een spiegelreflexcamera, die met 18-55mm kitlens 875 gram weegt. Een gewicht van bijna een kilo is niet vreemd voor een spiegelreflexcamera. Spiegelreflexcamera's hebben een grotere sensor waardoor ze meestal betere foto's maken bij weinig licht vergeleken met andere type camera's. De Sony Alpha 57k is behoorlijk snel , hij neemt foto's met een afdrukvertraging van maximaal 0,1 seconde. De tijd tussen het maken van twee losse foto's is maar 0,7 seconde. Een nadeel is het storende geluid van de zoommotor in video's (die je ook kunt maken met de camera).

Richtprijs juli 2012: €830,-

Systeemcamera: Nikon 1 J1

De Nikon 1 J1 is met zijn 419 gram een compact alternatief voor de spiegelreflexcamera.

Hij heeft net als een spiegelreflexcamera verwisselbare lenzen en een grote beeldsensor. Maar omdat hij geen spiegelsysteem in de behuizing heeft, is hij een stuk compacter dan een spiegelreflexcamera. De 1 J1 is behoorlijk snel. Nikon legt de nadruk op de snelheid

van het scherpstelsysteem en op de serieopnamen: 60 foto's per seconde op volle

resolutie. Met Motion Snapshot neem je tegelijkertijd een stilstaand beeld en een kort slowmotionfilmpje op. Met de Smart Photo Selector schiet je met één druk op de knop

20 beelden op volle resolutie. De 5 beste foto's worden opgeslagen en de 'perfecte' foto

wordt weergegeven. De selectie maakt hij met behulp van onder meer glimlachherkenning.

Een nadeel is het scherm dat fel zonlicht reflecteert en te donker is bij weinig licht.

Richtprijs juli 2012: €400,- x

Compact: Fujifilm FinePix SL300

De Fujifilm FinePix SL300 is een compact camera zonder geavanceerde opties, hij weegt 556 gram. Het gebruiksgemak is in orde en ook de snelheid waarmee je foto's kunt maken is voldoende. De afdrukvertraging is maximaal 0,4 seconde. De trillingen van je hand worden goed door de FinePix SL300 gecompenseerd. Een nadeel van het toestel is dat hij nogal traag is bij serieopnamen. De eerste zes foto's maakt hij in 4,2 seconden, maar daarna duurt het 2,5 seconde na elke foto.

Richtprijs juli 2012: €290,-

Ultracompact: Canon PowerShot A2400 IS

De Canon PowerShot A2400 IS is een kleine en eenvoudige compactcamera die makkelijk in je broekzak past. Hij heeft 5 keer zoom en weegt maar 128 gram. Je gemaakte foto's zijn goed onder verschillende hoeken te bekijken op het scherm. Het gebruiksgemak van de A2400 IS is voldoende. Een nadeel van het toestel is dat er 3,1 seconde tussen twee foto's zit.

Richtprijs juli 2012: €120,-

Geavanceerd: Panasonic DMC-FZ150

Op vakantie komt een groot zoombereik goed van pas. De Panasonic DMC-FZ150 heeft een zoombereik van 25-600mm en is geschikt voor zowel landschapsfotografie als om een onderwerp van afstand dichtbij te halen. De camera weegt 558 gram. Je kunt met dit toestel in slow-motion filmen. De belichting kun je handmatig regelen. De FZ150 maakt zeer goede foto's bij weinig licht. Een nadeel is dat het handmatig scherpstellen niet eenvoudig gaat vanwege het beperkte aantal scherpstelstappen (47).

Richtprijs juli 2012: €430,-

Volledige testresultaten

We hebben alle besproken camera's uitgebreid getest. Je vindt ze terug in onze test digitale camera's. Als lid heb je onder andere toegang tot de overige voor- en nadelen en alle testresultaten.

