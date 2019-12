Wat is de Princess Eco Shower friteuse?

De Princess Eco Shower friteuse heeft een ingenieus sproeisysteem, waarmee de olie over de frieten heen wordt gespoten. Daardoor is er volgens Princess veel minder olie nodig, en is de friteuse energiezuiniger en sneller dan conventionele friteuses. Bovendien zouden de frieten er minder vet door worden. Welke frietliefhebber wil dat nu niet? Maakt de Princess Eco Shower zijn beloften waar?

Sproeisysteem

De Princess Eco Shower heeft twee mogelijkheden. In de conventionele stand hangt het mandje met frieten net zoals bij conventionele friteuses helemaal in de olie. Maar de Eco Shower heeft ook een sproeistand. Hierbij hangt het frietmandje niet in, maar boven de olie, en wordt de hete olie via een pompsysteem over de frietjes heen gesproeid. Bij deze stand moeten de frietjes al vanaf het begin in het frituurmandje, dus als de olie nog moet opwarmen. Volgens Princess heeft het sproeisysteem vele voordelen ten opzichte van conventionele friteuses.

Claims

De lijst van claims van de Princess Eco Shower is lang. En ambitieus.

De Eco Shower verbruikt 85% minder frituurolie. In de sproeistand is maar 0,5 liter frituurolie nodig. Daardoor bespaar je 30 liter olie op jaarbasis;

De opwarmtijd is 4 minuten in plaats van 15 bij gewone friteuses;

Door een kortere baktijd is het apparaat energiezuiniger;

Omdat de etenswaren niet continu worden ondergedompeld in het frituurvet, absorberen ze minder vet;

Het apparaat is veiliger doordat er met minder olie wordt gewerkt.

Verder claimt de Princess Eco Shower nog:

De pan is geheel demontabel en makkelijker schoon te maken;

Door de zelfreinigende functie kunt u de oliepomp moeiteloos reinigen;

De uitneembare binnenpan is vaatwasmachinebestendig;

De Eco Shower heeft een zeer nauwkeurige temperatuurinstelling;

De pan is ook te gebruiken zonder oliesproeisysteem als 3-literfriteuse.

Specificaties

Volgens de gebruiksaanwijzing kan per frituurbeurt maximaal 500 gram diepgevroren frituurwaren worden gebakken.

De Eco Shower weegt 4,9 kg, exclusief frituurvet. Dat is relatief zwaar.

De afmetingen voor het opbergen van de Eco Shower zijn 26 x 21 x 42 cm.

Verkrijgbaarheid

De Princess Eco Shower is onder andere te koop bij MediaMarkt, Scheer & Foppen, de Harense Smid, Mikro Electro en Leo van Schaijik. De adviesprijs is €120, de gemiddelde winkelprijs is volgens de fabrikant €100. Wij kochten de Princess Eco Shower voor €88.

Bekijk de video van de Princess Eco Shower.





Testresultaat: Princess Eco Shower friteuse

Eigenlijk willen we allemaal dat de Princess Eco Shower friteuse het waarmaakt: frituren met minder olie en energie en de frieten dan ook nog minder vet maken. We zijn dan ook tevreden dat we kunnen melden dat de Princess Eco Shower daar inderdaad in slaagt. Helaas zijn er ook nog wat haken en ogen, waardoor de Princess Eco Shower friteuse weliswaar een flinke stap in de goede richting is, maar het nog niet helemaal is. Vooral naar het frituurresultaat moet Princess nog eens goed kijken.

Ter vergelijking werd de beste koop uit de recentste friteusetest meegetest: de Princess 182626 Classic Family Castel Fryer. De resultaten van deze test vergeleken we met die van de ‘grote’ friteusetest uit 2007.

Minder olie

De Princess Eco Shower heeft aan 0,6 liter olie al genoeg om een lading diepvriesfriet te frituren. Dat is een stuk minder dan in conventionele friteuses: daar gaat gemiddeld zo’n 2,3 à 2,8 liter olie in: 3,5 tot 4 keer zo veel dus. Het is wel iets meer dan de 0,5 liter die Princess claimt, maar vergeleken met gewone friteuses is dat verschil verwaarloosbaar. Hoe vaak de olie vervangen moet worden, hangt af van uw frituurgedrag: wat u frituurt, hoe vaak, hoe veel en hoe lang. Of u de olie in de Eco Shower minder vaak hoeft te verversen en op die manier, zoals Princess claimt, 30 liter olie per jaar kunt besparen, is daarom niet getest.

Frituren

We testten de Eco Shower in de sproeistand en in de conventionele stand, waarbij de frieten dus wel gewoon in de olie hangen. Bij beide standen deden we 2 verschillende frituurtests: 1 met 450 gram diepgevroren frieten en 1 met de maximale belading van 500 gram diepgevroren friet.

Korter opwarmen

Met 450 gram diepvriesfrites in het mandje is de Eco Shower na 7,5 minuten opgewarmd tot de ingestelde 190 °C. Met 500 gram friet in het mandje duurt dat 8,9 minuten. Dit is zo’n 2 keer zo lang als de geclaimde 4 minuten, maar wel korter dan de meegeteste Princess Classic. Die doet er 9,1 tot 10,1 minuten over om tot 190 °C op te warmen. De opwarmtijd van de Eco Shower is korter, maar niet de geclaimde 75% korter.

Energiezuiniger

Volgens Princess is de Eco Shower vooral zuiniger met energie doordat de baktijd van de frituurwaren korter is dan bij conventionele friteuses. Daarom vergeleken we eerst de baktijd. Bij het frituren van 3 ladingen friet achter elkaar verschilt de totale benodigde tijd, dus inclusief opwarmen aan het begin en tussen de frituurbeurten door, tussen de Eco Shower en de Classic nauwelijks. Per 100 gram bevroren friet is de Classic zelfs iets sneller. Maar de Eco Shower blijkt wel zo’n 12,5 tot 25% minder stroom te verbruiken dan de Classic. De geclaimde besparing van 50% behaalt de Eco Shower helaas niet.

Minder vette frieten

En dan nu de interessantste claim voor frietliefhebbers. Doordat de Eco Shower het frituurvet over de frieten heen sproeit in plaats van ze in het vet te laten baden, zouden de frieten minder vet absorberen. Helaas blijkt de praktijk minder rooskleurig. Als ze bij de sproeistand zijn gefrituurd, blijken de frieten namelijk meer vet (13,7%) te bevatten dan bij de conventionele stand van de Eco Shower (10,7%). Doordat de frieten al voor het opwarmen in de Eco Shower gaan, ontdooien ze tijdens het opwarmen, en blijven de frieten aan elkaar plakken. Dit kan een verklaring zijn voor het hogere vetpercentage. Maar de claim wordt wel een beetje waargemaakt, want het vetpercentage van de frieten uit de ‘grote’ friteusetest is gemiddeld 14,2%. De Eco Shower levert bij zowel de sproeistand als de conventionele stand minder vette frieten.

Frituurresultaat

De Eco Shower doet geen claims over het frituurresultaat: de smaak, het uiterlijk en de krokantheid van de frieten. Hier hebben we bij de test wel op gelet. Het bakresultaat bij de sproeistand is niet denderend. Doordat de frieten aan elkaar blijven plakken, worden ze niet egaal bruin en krokant. Schudden, zoals in de handleiding wordt geadviseerd, brengt daar geen verbetering in. Ook komen er relatief veel verbrande kruimels op de frieten terecht. Bij de conventionele stand is het bakresultaat een stuk beter.

Schoonmaken

De Eco Shower claimt dat hij makkelijk is schoon te maken. Het schoonmaken wordt vergemakkelijkt doordat hij in verschillende onderdelen uit elkaar is te halen. Het schoonmaken van de onderdelen gaat redelijk. Volgens de handleiding mag alleen het frituurmandje in de vaatwasmachine. In de claims staat dat ook de binnenpan in de vaatwasser mag. Wij deden beide, en zagen geen zichtbare schade aan de onderdelen. De zelfreinigende functie op de oliepomp werkt redelijk.

Temperatuurinstelling

Volgens Princess is de temperatuurinstelling van de Eco Shower ‘zeer nauwkeurig’. Maar als we de temperatuur op 190 °C instellen, is de hoogst gemeten temperatuur van de olie bij de frituurtests 170 °C. Tijdens het frituren was de olie rond de 145 °C.

Conclusie

De Princess Eco Shower friteuse maakt veel van zijn claims in zekere zin waar. Er is minder olie nodig dan bij conventionele friteuses, hij maakt frieten minder vet, is energiezuiniger en warmt sneller op. Maar de verschillen zijn minder spectaculair dan Princess claimt. Ook is het frituurresultaat bij de zuinige sproeistand niet zo fraai. Daarmee is de Eco Shower zeker een goede stap in de richting van zuiniger en minder vet frituren, maar er zitten nog te veel haken en ogen aan de resultaten om de vlag uit te steken.