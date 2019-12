Hoe wij friteuses en airfryers testen

In onze test focussen we op gezond, veilig én lekker frituren. We letten daarom niet alleen op het bakresultaat, maar ook op de baktemperatuur en of de friteuses die met olie bakken verbrande restjes tegengaan. Ook kijken we of de buitenkant van de airfryers en friteuses niet zo heet wordt dat je er brandwonden door kunt oplopen.