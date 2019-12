Jaaroverzicht airfryers

Vooruitblik 2020

We verwachten dat Philips in 2020 een flink aantal nieuwe modellen op de markt brengt. Want de maker van het oermodel van de airfryer heeft al een tijdje geen nieuwe apparaten geïntroduceerd. Houd de prijzen van de uitlopende collectie in de gaten als dit gebeurt.

Verder verwachten we dat er steeds meer goede en goedkope airfryers bij komen. Let vooral op de opvolgers van goed geteste merken als Silvercrest van Lidl en Emerio.

We betwijfelen of de nieuwe Aerofryer Oven van Princess een succes wordt in 2020. Hij voldeed helaas niet aan onze verwachtingen.