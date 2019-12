Montana Master Fryer en Emerio/Tomado Smart Fryer

Eerste indruk|Eens in de zoveel tijd duiken nieuwe merken heteluchtfriteuses op. De Montana Master Fryer en Emerio Smart Fryer (ook te koop met het merk Tomado erop) zijn nieuwe loten aan deze stam. Wij vergeleken ze. De een is veel prettiger in de bediening, de andere levert betere frieten op. Maar beide zijn geen aanraders.

Twee heteluchtfriteuses

De Emerio Smart Fryer en de Montana Master Fryer voegen niets toe aan het huidige aanbod van heteluchtfriteuses. De Emerio Smart Fryer is fors goedkoper dan de Montana Master Fryer, maar levert ook mindere kwaliteit frietjes. Dat maakt de Montana Master Fryer nog geen aanrader. Zijn bediening is onlogisch en daardoor onprettig.

Wil je graag een heteluchtfriteuse, dan zouden we eerder de Philips Airfryer adviseren; die met een digitaal display kost net zoveel als de Montana Master Fryer, en doet het prima in onze test.

Let op: Bij Blokker zagen we de Tomado Smart Fryer. We hebben deze uitgebreid bekeken, en het is precies hetzelfde apparaat als de Emerio Smart Fryer. Alleen de handleiding van de Tomado is wat anders opgemaakt. We gaan er dus vanuit dat de onderstaande resultaten van de Emerio ook gelden voor de Tomado.

Pluspunten

Emerio/Tomado

Zeer eenvoudige bediening

Goedkoop

Montana

Betere frites

Tijd is makkelijk af te lezen

Minpunten

Emerio/Tomado

Heeft veel tijd nodig

Frites zijn niet zo mooi en lekker

Montana

Vervelende bediening

Beroerde handleiding

Duur

Handleiding

Bij de Montana Master Fryer zit een handleiding en een receptenboekje. Volgens de gebruiksaanwijzing heet het apparaat de Air Fryer, volgens het receptenboekje Master Fryer.

De handleiding van de Montana is een draak:

De letters zijn piepklein (1 mm).

De tekst is een Google Translate-achtige vertaling die op de lachspieren werkt, met passages als ‘Er zijn 2 knoppen op het LCD welke de temperatuur kan beïnvloeden toename of afname 5 graden per druk op de knop of snel toename of afname per 5 graden door lang te drukken.’

Sommige aanwijzingen kloppen domweg niet: het lukt bijvoorbeeld niet om de temperatuur of tijd snel te veranderen door lang op de tiptoets te drukken. Er wordt zelfs verwezen naar niet-bestaande functies zoals de WARM UP-knop.

De instructies in het receptenboekje wijken soms af van die in de handleiding.

Over de handleiding van de Emerio/Tomado Smart Fryer hebben we geen opmerkingen, behalve dat de letters iets groter hadden gemogen.

Bedieningsgemak zeer verschillend

De Emerio/Tomado Smart Fryer is een stuk eenvoudiger in zijn uitvoering dan de Montana Master Fryer: 1 draaiknop voor de tijd en 1 voor de temperatuur. De tijd is wat lastig in te stellen (vrij grote afstand tussen het pijltje en de minuutcijfers) maar desondanks heeft hij een makkelijke bediening.

Het display van de Montana geeft slechte feedback: onbegrijpelijke symbolen en je weet pas na 25 seconden of je het apparaat inderdaad hebt uitgeschakeld of iets anders hebt gedaan met die knop.

Frites bakken

We gebruiken in beide apparaten 500 gram gewone bevroren diepvriesfrites, en stellen de temperatuur in op 200 °C en de tijd op 3 minuten voorverwarmtijd en 15 minuten baktijd.

Bij de Emerio/Tomado Smart Fryer is het wat lastig te zien hoeveel minuten je precies instelt, omdat de afstand tussen het pijltje en het draaiwiel vrij groot is.

is het wat je precies instelt, omdat de afstand tussen het pijltje en het draaiwiel vrij groot is. Beide apparaten raden aan om halverwege de baktijd de frites om te schudden. Bij de Montana Master Fryer stopt de tijd automatisch als je het mandje eruit haalt, maar bij de Emerio/Tomado tikt de klok gewoon door.

Na 15 minuten zijn de frites bij de Montana nog een beetje bleek en bij de Emerio/Tomado nog heel erg bleek. We geven we de frites nog 5 minuten.

Dat is bij de Montana Master Fryer nog niet zo eenvoudig: de onbegrijpelijke bediening speelt ons parten.

nog niet zo eenvoudig: de speelt ons parten. Bij de Emerio/Tomado zitten we soms wat te hannesen om het mandje goed terug in het apparaat te krijgen.

Resultaat diepvriesfrites: 'Net opgewarmde frites van gisteren'

Na 20 minuten beginnen de frites in de Montana Master Fryer te bruinen en halen we ze eruit. Bij de Emerio/Tomado Smart Fryer is dat resultaat pas bereikt na 25 minuten .

beginnen de frites in de Montana Master Fryer te bruinen en halen we ze eruit. Bij de Emerio/Tomado Smart Fryer is dat resultaat pas bereikt na . De frites uit de Montana Master Fryer zijn redelijk krokant.

zijn De frites uit de Emerio Smart Fryer zijn taaier en er zit een vreemde bijsmaak aan - dit terwijl we vóór gebruik de mandjes zorgvuldig hebben afgewassen.

Hoewel de frites uit de Montana duidelijk beter zijn, zijn we van beide apparaten niet onder de indruk: de frietjes zijn te slap en smaken niet gaar. Zoals een proever het verwoordt: 'Net opgewarmde frites van gisteren.'

Ovenfrites lekkerder dan gewone diepvriesfrites

Het receptenboekje van de Montana Master Fryer belooft het beste resultaat met ovenfrites, dus die bakten we ook in beide apparaten. Maar voor de calorietellers: in ovenfrites zitten meer calorieën en vet dan in gewone diepvriesfrites (per 100 gram: gewone diepvriesfrites circa 125 kcal en 3,5 gram vet / ovenfrites: 170 kcal en 6 gram vet)

Met 300 gram ovenfrites 15 minuten bakken op 200 °C was het resultaat met beide apparaten inderdaad lekkerder en mooier dan met 500 gram gewone diepvriesfrites. Ook hierbij waren de frietjes uit de Montana Master Fryer duidelijk krokanter en lekkerder dan die uit de Emerio/Tomado Smart Fryer.

Lange baktijd

Grote eters moeten veel geduld hebben bij deze heteluchtfriteuses. Met de geadviseerte 500 gram frites heb je een groot bord vol. Met de Montana Master Fryer kost dat 20 minuten en met de Emerio/Tomado Smart Fryer 25 – en dan nog zijn de patatjes aan de bleke kant.

Wil je 4 grote eters een behoorlijke portie goudgele frites voorzetten, dan ben je dus minstens een uur aan het bakken, en is de eerste portie al lang afgekoeld tegen de tijd dat je de volgende eruit kunt halen.

Wat zijn de Montana Master Fryer en Emerio Smart Fryer?

De Emerio Smart Fryer en Montana Master Fryer zijn heteluchtfriteuses die werken volgens precies hetzelfde principe als de Philips Airfryer; frites, snacks of andere etenswaren gaan zonder of met heel weinig olie in een mandje in een soort heteluchtoventje, je stelt de tijd en de temperatuur in, en klaar.

Zowel de Emerio Smart Fryer als de Montana Master Fryer zijn geschikt voor kwetsbare snacks zoals kroketten en bitterballen, voor het bakken van groenten en vlees, en voor zoete etenswaren zoals taart. Bij beide apparaten moet je dan wel een taartvorm vinden de klein genoeg is om in het mandje te passen. De Montana wordt geleverd met een bakroostertje.

Smart Fryer: van Emerio of Tomado?

We zagen de Smart Fryer ook bij Blokker, maar dan met de merknaam Tomado.

We bekeken de Tomado Smart Fryer en constateerden dat dit precies hetzelfde apparaat is als de Emerio Smart Fryer – alleen de handleiding ziet er wat anders uit, maar is inhoudelijk hetzelfde.

We gaan er daarom vanuit dat de resultaten met de Emerio hetzelfde zijn als met de Tomado.

Montana: Master Fryer of Air Fryer?

De Montana heeft een identiteitscrisis.

Op en in de gebruiksaanwijzing wordt hij Air Fryer genoemd.

Op de doos en op voorkant van het receptenboekje heet hij Master Fryer.

In het receptenboekje wordt consequent gesproken over de Air Fryer.

Ook het feit dat de merknaam Montana ontbreekt op het apparaat in de foto op het receptenboekje - en de knullige wijze waarop die merknaam in diverse afbeeldingen is geplakt (zie de foto hiernaast) - laat niet meteen een heel professionele en betrouwbare indruk achter.

Bij beide apparaten zo onze twijfels

Het rare knip- en plakwerk met de merknamen, dat in beide apparaten exact hetzelfde mandje zit, en dat de Emerio ook als Tomado wordt verkocht, wekken bij beide producten de indruk dat ze in China van een plank zijn getrokken, en pas achteraf een merknaam opgeplakt hebben gekregen.

Het zou ons verbazen als een van deze apparaten grote verkoopsuccessen worden.

Winkels

De Emerio Smart Fryer is te koop bij onder andere Wehkamp.nl.

is te koop bij onder andere Wehkamp.nl. De Tomado Smart Fryer (volledig gelijk aan de Emerio) is te koop bij o.a. Blokker en Marskramer.

(volledig gelijk aan de Emerio) is te koop bij o.a. Blokker en Marskramer. De Montana Master Fryer is te koop bij o.a. MediaMarkt en online bij Bol.com en Coolblue.nl.

