Conclusie

De Princess Digital Aerofryer XL leek een waardevolle aanvulling op de markt van de heteluchtfriteuses, omdat hij een stuk goedkoper is dan de goedkoopste uitvoering van de Philips Airfryer en niet onaardige frieten op tafel zet. Maar in een test die we in december 2016 uitvoerden met meer dan 25 airfryers kwamen zowel de Princess Aerofryer XL als de Aerofryer XXL als Afrader uit de bus. De XL uit deze review is Afrader omdat hij te heet wordt bij het handvat, en de XXL omdat bij beide exemplaren die we testten de temperatuursensor niet goed werkt, waardoor het elektrische circuit onherstelbaar kapot ging.

Slechte handleiding

De bediening van de Princess Aerofryer is vrij eenvoudig en dat is maar goed ook, want de handleiding is praktisch onbruikbaar: een enorm gevouwen vel papier, met daarop één doorlopende summiere instructie in 12 verschillende talen. Er wordt geen enkele aanwijzing gegeven voor bereidingstijden, aanbevolen temperaturen en hoeveelheden. Ook staan nergens aanwijzingen voor het gebruik van de toets voor voorverwarmen.

Op het apparaat zelf zitten sneltoetsen met voorgeprogrammeerde instellingen voor de tijd en temperatuur voor 7 gerechten:

frites

kip

biefstuk

garnalen

vlees

cake

vis

Wat die instellingen zijn, voor welke hoeveelheden ze bedoeld zijn en wat je moet doen met andere gerechten dan die op de sneltoetsen staan, wordt uit de handleiding niet duidelijk. Evenmin zitten er recepten bij de handleiding. Dus wat er nu precies wordt bedoeld met ‘cake’ en hoe je die in het mandje of op het rekje krijgt, blijft een groot raadsel. En wat moet je doen met bijvoorbeeld bitterballen en kroketten? Elke instructie ontbreekt. Echt een misser van Princess.

Je kunt de voorgeprogrammeerde instellingen aanpassen en eigen instellingen ingeven met de temperatuur- en tijdtoets.

Niet zo XL

De volledige naam van de Princess Aerofryer is Digital Aerofryer XL, maar dat XL klinkt mooier dan het is. Volgens de informatie op de doos mag er maximaal 800 gram frites tegelijk in de Aerofryer. Dat is net zoveel als in de gewone Philips Airfryer, en 400 gram minder dan in de Philips Airfryer XL.

Inmiddels is er ook een Aerofryer XXL waarin 1300 gram frites past, maar ook dit apparaat komt als Afrader uit onze airfryertest.

Frites bakken

We bakten ovenfrites en gewone diepvriesfrites in de Aerofryer. De 750 gram ovenfrites kwamen er zonder aanpassingen aan de voorgeprogrammeerde instellingen – 20 minuten bakken op 200 graden - en met 2 keer tussentijds omschudden vrij goed uit. Wel zijn de frietjes die ondanks het omschudden in het midden zijn blijven zitten, te slap.

Met 500 gram gewone diepvriesfrites zijn de resultaten merkbaar minder goed. Zelfs na wat extra tijd zijn de frietjes nog wat bleek en slap. Hoe vaker je de frietjes tijdens het bakken omschudt, hoe beter het resultaat. Maar het bakken duurt dan ook langer, omdat de boel steeds weer wat afkoelt.

Al met al zijn de resultaten beter dan met veel andere heteluchtfriteuses. Niet per se beter, maar wel vergelijkbaar met de gewone Philips Airfryer.

Lange tijd

Hoe minder frites je tegelijk bakt, des te beter het resultaat. 750 gram ovenfrites werden oké, maar als je een flinke schaal knapperige frites op tafel wil zetten, moet je toch minstens 2 keer bakken. Dan ben je zeker 3 kwartier bezig. Met ook nog een paar keer opstaan om de frites om te schudden, betekent dat wel geduld en vaak opstaan van tafel.

Schoonmaken

De losse onderdelen van de Princess Aerofryer mogen in de vaatwasser.

Verkrijgbaarheid

De Princess Aerofryer is breed te koop in winkels voor huishoudelijke apparaten en keukenapparatuur en via internet.

