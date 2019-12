Bestron AAF509

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer me lade. Kan maximaal 350 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 121 cm lang. Kan volgens de productinformatie maximaal 750 gram diepvriesfrites tegelijk bakken, maar in de handleiding staat 350 gram. In onze test hebben we een maximale hoeveelheid van 350 gram diepvriesfrites aangehouden. Het snoer is 180 cm lang. Analoge bediening met 2 draaiknoppen en kunststof behuizing.