Bourgini 18.2148 Star Collection Health Fryer Pro XXL

Airfryer met lade. De handleiding geeft geen informatie over de maximale hoeveelheid diepvriesfrites die in één keer kan worden gebakken. Wij vulden het mandje daarom voor 3/4, wat neerkomt op een maximale hoeveelheid van 1133 gram diepvriesfrites. Volgens de fabrikant is de maximale hoeveelheid diepvriesfrites 1400 gram, maar met die hoeveelheid hebben we niet getest. Digitale bediening, met een display en kunststof behuizing. Alleen bij Blokker te koop.