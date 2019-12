OK. ODF200-M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: alleen te koop bij MediaMarkt. Beschrijving: Friteuse waarin volgens de productinfo maximaal '100 gram frites per liter olie' kan bakken. Er kan 3 liter olie in, dus er zou maximaal 300 gram frites tegelijk in passen. Maar gezien de grootte van het mandje zou er veel meer in passen. Maar bij testen is de productinfo aangehouden, dus getest met 300 gram frites. Metalen behuizing met 2 kunststoffen handvatten aan de zijkanten. Metalen deksel zonder ruitje en zonder filter, met kunststoffen handvat. 1 draaiknop voor temperatuurinstelling. 2 lampjes. Pan is uitneembaar. Handvat mandje kan afgekoppeld worden. Uitneembaar hitte-element.