Philips HD9247/90 Airfryer XL Avance

Airfryer met lade. Kan maximaal 1000 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 89 cm lang. Digitaal display. In verschillende kleuren te koop, de prijs kan per kleur verschillen. LET OP: bij ons meldpunt 'Te snel kapot' zijn diverse meldingen binnengekomen over defecten aan deze airfryer, onder andere aan de display, thermostaat en de printplaat. We hebben daarom een extreme duurtest uitgevoerd bij deze airfryer, maar geen enkel defect geconstateerd. We zien daarom geen aanleiding om ons oordeel over deze airfryer te herzien.