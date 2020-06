Philips HD9260/90 Essential

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade. Kan maximaal 1200 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 76 cm lang. Digitaal display en tiptoetsbediening. Hij weegt 7,3 kg en is 30 cm hoog, 32 cm breed en 42 cm diep. Lijkt als twee druppels water op de HD9263 en HD9262 maar verschilt wel in prijs. Ben je ingelogd? Lees meer over deze airfryer in de expert review in de Vergelijker.