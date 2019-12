Princess Digital Family Aerofryer XXL 182050

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade. Kan maximaal 800 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 102 cm lang. Zelfde als de Familiy Aerofryer 182049, maar met digitale bediening in plaats van analoog. In de productinformatie staat geen tabel met hoeveelheden en baktijden. Er staat wel dat met 800 gram de beste resultaten worden bereikt. Er past 1300 gram frites in het mandje, maar wij hebben 800 gram als maximale hoeveelheid aangehouden en 533 (2/3) als aanbevolen hoeveelheid.