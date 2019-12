Tefal FX1050 Fry Delight XL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade. Kan maximaal 800 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 76 cm lang. In de verkoopinformatie wordt 1200 gram als maximale capaciteit opgegeven, maar dat is voor verse frites. Wij testten met maximaal 800 gram frites, omdat dit in de handleiding van het geteste apparaat stond. Inmiddels is de handleiding aangepast naar maximaal 1000 gram diepvriesfrites. Digitale bediening met display.