Eerste indruk|Het snackmandje is een accessoire die standaard wordt geleverd bij de nieuwe Tefal Actifry Snacking FZ7070. Met het snackmandje is het nu ook mogelijk om snacks zoals kroketten en bitterballen klaar te maken in de Actifry.

Tefal Actifry Snacking snackmandje: review

De Tefal Actifry bestaat al een tijdje. Maar liefhebbers van gevulde, zachte snacks, zoals kroketten en bitterballen, hadden weinig aan de ‘multicooker’: het roerblad maalde ze tot moes.

Daarvoor heeft Tefal nu een oplossing bedacht: het snackmandje. Je zet het mandje in plaats van het roerblad in de Actifry, en zo kun je er kwetsbare snacks zoals kroketten in klaarmaken zonder dat ze stukgaan - en zonder dat je vet nodig hebt.

Wij probeerden het snackmandje uit, en vergeleken de kroketten en bitterballen uit de Actifry-met-snackmandje met kroketten en bitterballen uit de Philips Airfryer HD9220, die eveneens kroketten en bitterballen zonder toegevoegd vet kan klaarmaken.

Pluspunten

Het snackmandje maakt het mogelijk om met de Actifry kwetsbare snacks zoals kroketten en bitterballen zonder toegevoegd vet klaar te maken.

Het snackmandje maakt het mogelijk om met de Actifry kwetsbare snacks zoals kroketten en bitterballen zonder toegevoegd vet klaar te maken. Het snackmandje is erg makkelijk in de Actifry te zetten en eruit te halen.

Het snackmandje wordt als standaardaccessoire meegeleverd met de nieuwe Tefal Actifry Snacking FZ7070.

Minpunten

De meeste van onze proevers vonden de bitterballen en kroketten uit de Philips Airfryer wat lekkerder dan die uit de Actifry Snacking.

De gebruiksaanwijzing is karig en onoverzichtelijk.

Het snackmandje

Het snackmandje zit al op zijn plaats als je de Actifry FZ7070 uit de verpakking haalt, dus dat is lekker makkelijk. Het mandje verwisselen met het roerblad is ook zo gebeurd.

Handleiding

Dan is het even zoeken naar de handleiding van het snackmandje. De handleiding van de Actifry zelf zegt niets over het snackmandje. Er zitten 2 receptenboekjes bij: een voor gebruik met het roerblad, en… een boekje ‘Snacking Recepten’. En daar zit de hiernaast afgebeelde instructie van het snackmandje bij. Helaas… geen tabel met baktijden. Maar kijk, in een andere folder van 4 kantjes A6-formaat staat, tussen informatie over hoe je je moet aanmelden voor een speciale Tefal Actifry-website, een tabelletje met de benodigde baktijd voor 5 soorten snacks. En een belangrijke veiligheidswaarschuwing voor de hete handgreep van het snackmandje, die niet in deze formulering in de handleiding van het snackmandje zelf staat. Met deze 2 handleidingen naast elkaar kunnen we aan de slag.

Kroketten en bitterballen

Volgens de tabel in het losse foldertje kunnen er 4 kroketten of 12 bitterballen tegelijkertijd worden klaargemaakt in het snackmandje. Wij kiezen voor de helft van elk, en stellen de timer in op 12 minuten. Bij het instellen van de tijd aarzelen we blijkbaar net iets te lang - en het lukt ons niet meer om de tijd bij te stellen. De handleiding van de Snacking Accessoire zegt daar niets over. In de handleiding van de Actifry zelf zien we - helaas pas na de test - dat er wel een zinnetje is opgenomen over het herstellen van de tijdsinstelling, hiernaast afgebeeld op ware grootte.

Ter vergelijking maken we net zo veel kroketten en bitterballen klaar in de Philips Airfryer HD9220.

Proeven

Als de ingestelde tijd verstreken is, gaat er een piepsignaal (bij onze test ging dat in een enkel geval niet af) dat je handmatig uit moet zetten. Dat is maar goed ook, want je moet het apparaat zelf ook handmatig uitschakelen, want dat gebeurt niet automatisch. De kroketten en bitterballen uit de Actifry lijken iets minder bruin dan die uit de Airfryer, maar het verschil is heel klein. We lieten de kroketten en bitterballen uit de Tefal Actifry-met-snackmandje en die uit de Airfryer blind proeven aan 12 proevers. 8 van hen wijzen de Actifry-snacks aan als wat minder goed dan die uit de Airfryer. De Actifry-snacks zijn ‘wat taaier en slapper’, is de meestgehoorde toelichting. 3 personen proeven geen verschil, en 1 vindt de Actifry-bitterbal en -kroket lekkerder dan die uit de Airfryer. De meeste proevers kijken er echter van op dat alle snacks zonder toegevoegd vet zijn klaargemaakt. Ongeveer de helft van de proevers vindt de snacks uit de Actifry nog wel het proberen waard, zolang ze niet naast die uit de Airfryer, en al helemaal niet naast gefrituurde tegenhangers liggen.

Heet

Tijdens de bereiding van de snacks wordt de deksel van de Tefal Actifry erg heet, vooral het kijkvenster. Denk er dus goed aan dat je tijdens of vlak na de bereiding niet per ongeluk het deksel en in het bijzonder het kijkvenster aanraakt.

Conclusie

Het snackmandje van de Tefal Actifry Snacking is een handige aanvulling op de mogelijkheden met de Tefal Actifry. Dankzij het mandje kun je de Actifry nu ook gebruiken voor het klaarmaken van zachte snacks zoals bitterballen en kroketten zonder toegevoegd vet. Bij de nieuwe Actifry Snacking FZ7070 wordt het snackmandje als standaardaccessoire geleverd, maar wie een ouder type Actifry heeft (de FZ7000, FZ7002 en GH8060), kan volgens de Tefal-website het mandje ‘in 2014’ los bij Tefal bestellen.

Een nadeel: de kroketten en bitterballen die werden klaargemaakt in de Airfryer werden door de meeste proevers iets knapperiger gevonden.

En een suggestie voor Tefal: voeg de handleiding voor het snackmandje en de tabel voor de bereidingstijden toe aan de handleiding van het apparaat. Dat gedoe met 3 verschillende documenten waar steeds niet alle informatie in staat, is onhandig en vervelend.

Lees ook de review van de Philips Airfryer XL.

Meer weten over frituren met minder of zonder vet? Bekijk de tips.

Wat is het Tefal Actifry Snacking-snackmandje?

Het Tefal Actifry Snacking-snackmandje is een accessoire voor de Tefal Actifry, waarmee het mogelijk is om de Tefal Actifry te gebruiken voor het zonder toegevoegd vet klaarmaken van kwetsbare, zachte snacks zoals kroketten en bitterballen. Zonder het snackmandje is de Actifry niet geschikt voor zulke snacks, omdat het roterende roerblad ze kapot zou malen.

Je kunt het mandje afwisselend gebruiken met het roerblad.

Het snackmandje wordt als standaardaccessoire meegeleverd met de nieuwe Tefal Actifry Snacking FZ7070, te koop vanaf €170.

Volgens de Tefal-website (zie de afbeelding hiernaast) is het snackmandje ‘in 2014’ ook als losse accessoire te koop voor de Actifry FZ7000, FZ7002 en GH8060. Hoeveel het mandje los gaat kosten is nu nog niet duidelijk.

De Tefal Actifry Snacking FZ7070 gaat de Actifry FZ7000 vervangen. De Actifry FZ7000 is nu nog hier en daar te koop vanaf €140.

Lees ook onze review van Tefal Actifry Snacking-snackmandje