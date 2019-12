Aanvullende uitkering voor WW’ers

Ondertussen kiezen steeds meer werkgevers voor een aanvullende PAWW-uitkering, waardoor de uitkeringsperiode langer duurt. PAWW compenseert de versobering van de WW die in 2016 is begonnen. Alle ontslagenen profiteren ervan, ook werknemers die jong zijn en/of een relatief kort arbeidsverleden hebben.

Deelname aan de PAWW is verplicht. Als de werkgever het aanbiedt, moet je er gebruik van maken. Werknemers betalen de hele bijdrage zelf. Die is in 2018 nog 0,2% van het brutoloon en loopt op naar 0,6% in 2022. Iemand met een brutomaandloon van €5000 is in 2018 netto €5,30 aan de bijdrage kwijt en €18,90 in 2022.

Dit jaar doen naar verwachting 1 miljoen werknemers aan de PAWW mee. Volgend jaar verdubbelt dat, als onder andere werkgevers uit de uitzendbranche en de detailhandel zich aansluiten.

