Meer geld van DUO

Is je inkomen flink gedaald en heb je studerende kinderen? Soms is het mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvullende beurs te krijgen. Heeft je kind al een aanvullende beurs, dan kan peiljaarverlegging naar 2020 een hogere beurs opleveren.

Peiljaarverlegging

De werkelijke aanvullende beurs hangt af van het verzamelinkomen van de ouders. Daarbij kijkt DUO naar de inkomensgegevens van 2 jaar terug. Voor 2019 is dat dus 2017, voor 2020 het jaar 2018. Maar als het inkomen onlangs flink is gedaald, kun je peiljaarverlegging naar 2020 aanvragen. Het gezamenlijke inkomen moet wel minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het oorspronkelijke peiljaar. DUO baseert dan de aanvullende beurs op de inkomensgegevens van 2020. Dit kan betekenen dat je vanaf het begin van het huidige studiejaar een aanvullende beurs krijgt. Of dat DUO de aanvullende beurs met terugwerkende kracht verhoogt.

Hoe het werkt

Een aanvullende beurs aanvragen kan in Mijn DUO. Eerst vraag je de beurs aan. Vervolgens kun je in Mijn DUO verzoeken om peiljaarverlegging. Je schat dan het inkomen voor 2020.

Check de mogelijkheden bij DUO