Gemist pensioen van ABP

Recht op extra pensioen

Door een fout in de pensioenberekening bouwden ABP’ers tot 1995 over een te klein deel van het inkomen pensioen op. Als beide partners bij ABP pensioen opbouwden, kan ABP de fout zelf herstellen. ABP kan die namelijk zien in zijn administratie. Dat is anders als een van de partners vóór 1995 elders pensioen opbouwde. Deze groep moet de aanvulling zelf aanvragen.

Het kan gaan om een nabetaling van duizenden euro’s. Ook wordt het huidige pensioen soms verhoogd. Wie samen met zijn partner pensioen bij het ABP opbouwde, doet er ook goed aan om te checken of ABP de nabetaling heeft gedaan.

Op de website van Omroep MAX vind je een aanvraagformulier en veelgestelde vragen.