Compensatie voor oud pensioen

ABP-gepensioneerden die vóór 1995 gelijktijdig met hun partner pensioen opbouwden, hebben vanaf de AOW-datum vaak recht op een aanvulling op hun pensioen. Het gaat om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw bij het ABP door tweeverdieners in de periode vóór 1995. De compensatie van ABP varieert van enkele euro’s tot tientallen euro’s per maand. Het extra uit te keren bedrag is inclusief rente.