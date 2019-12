Renteaftrek verbeterd

De hypotheekrenteaftrek is verbeterd voor partners die een huis kopen met de overwaarde uit een vorige woning. De fiscus heeft een einde gemaakt aan de ongunstige situatie voor partners van wie er één overwaarde en een aflossingsvrije hypotheek had. Zij raken nu minder hypotheekrenteaftrek kwijt.

Bij partners die samen een huis kopen, keek de Belastingdienst vroeger naar het ‘individuele woonverleden’ om te bepalen hoeveel rente aftrekbaar was. Had één van hen een aflossingsvrije hypotheek, dan kon dat verleden niet gedeeld worden met de ander. Ook de overwaarde moest individueel verrekend worden.

Alle hypotheekrente aftrekbaar

In een ambtelijk besluit staat het voorbeeld uitgewerkt van 2 partners die samen een woning van €200.000 hebben gekocht. Een van hen had eerder zijn woning voor €150.000 verkocht en daarbij €50.000 verkoopwinst gemaakt. De resterende aflossingsvrije hypotheek van €100.000 neemt hij mee naar de nieuwe, gemeenschappelijke woning.

De andere partner had voorheen geen eigen woning. In dit voorbeeld heeft het stel op hun gezamenlijke woning een hypotheek van €150.000 waarvan slechts de helft met aftrekbare rente. De andere helft wordt gezien als schuld in box 3 en daarvan is de rente niet aftrekbaar.

Aan die situatie is nu een einde gemaakt. Op basis van het nieuwe besluit mag het koppel de rente over €150.000 opvoeren als aftrekpost bij de aangifte. Door partners onder voorwaarden als een eenheid te zien, vereenvoudigt de fiscus de complexe regels voor huiseigenaren met een woningverleden.

