Alleenstaandeouderenkorting vaak vergeten

Fiscale partners kunnen beiden de alleenstaandeouderenkorting (per persoon €438) claimen als een van hen in een verzorgingshuis woont. Het maakt niet uit hoelang de partner in het belastingjaar in de zorginstelling woont.

Stel, je zieke partner is begin december 2017 in een verzorgingshuis opgenomen. Dan heb je allebei in 2017 recht op de volledige belastingkorting van €438.

Om de alleenstaandeouderenkorting te krijgen, is het al genoeg dat je recht hebt op een alleenstaande AOW. Dat is het geval als je gescheiden woont van je partner. Je hoeft de alleenstaande AOW niet werkelijk te ontvangen. Dat is soms ook niet verstandig, omdat dit gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld toeslagen en de eigen bijdrage voor het verzorgingshuis.

De alleenstaandeouderenkorting krijg je bij de belastingaangifte níet automatisch; je moet daarvoor in het aangifteformulier ‘ja’ antwoorden op de vraag ‘Had u in 2017 recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden?’. Wie dat niet doet, betaalt honderden euro’s te veel inkomstenbelasting.

In 2018 is het nog mogelijk om de belastingkorting over de jaren 2013 tot en met 2016 terug te vragen. Dat kan via een verzoek om ambtshalve vermindering.

