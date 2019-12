AOW-leeftijd bevroren

Jaarlijks wordt bekeken of de AOW-leeftijd moet stijgen in verband met de levensverwachting. Volgens het CBS valt de stijging van de levensverwachting in 2023 lager uit dan eerst was verwacht.

De AOW-leeftijd blijft daarom in 2023 - net als in 2022 - 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd gaat daardoor voor het eerst sinds 2013 niet jaarlijks meer omhoog.

De AOW-leeftijd is in 2018 66 jaar en stijgt daarna jaarlijks met 3 tot 4 maanden. De overheid moet een stijging 5 jaar van tevoren melden, zodat mensen nog tijd hebben om aanvullende maatregelen te treffen.

