AOW’ers gecompenseerd

Het kabinet stelt voor om de ouderenkorting per 2017 te verhogen naar €1292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan €36.057 (in 2016: €35.949).

In 2016 bedraagt de ouderenkorting €1187. De heffingskorting wordt afgetrokken van de nettobelasting die je in een jaar moet betalen. Met elke euro extra heffingskorting bespaar je daardoor ook precies een euro. In dit geval is de besparing dus €105. Is je inkomen hoger dan €36.057, dan bedraagt de ouderenkorting in 2017 €71 (in 2016: €70).

Je krijgt de ouderenkorting als je op 31 december van het aangiftejaar de AOW-leeftijd hebt. Deze wordt dan automatisch toegepast in de aangifte inkomstenbelasting. Ook de algemene heffingskorting, waarop iedereen recht heeft, stijgt in 2017 lichtjes. Voor aow’ers bedraagt die in 2017 maximaal €1151 (in 2016: €1145).

Ouderenkorting 2017 Verzamelinkomen hoger dan Verzamelinkomen niet hoger dan Ouderenkorting - €36.052 €1292 €36.052 - €71 Ouderenkorting 2016 - €35.949 €1187 €35.949 - €70

Ouderen met een laag inkomen profiteren ook van de verhoging van de toeslagen. Het kabinet verhoogt vanaf 2017 de zorg- en de huurtoeslag. Met deze koopkrachtmaatregelen gaat bijna 80% van alle gepensioneerden er volgend jaar in koopkracht op vooruit.