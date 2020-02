Geen autoverzekering na autopech

Autopechdienst is verzekering

De consument was lid van SOS Pechhulp International. Veel automobilisten beseffen niet dat een pechhulpabonnement een verzekering is. Verzekeraars laten alle verzekeringsclaims registeren in CIS, ook als je een schade zelf hebt betaald. De consument in kwestie schakelde in ruim 1 jaar tijd 3 keer de hulp van SOS Pechhulp in. Daarna weigerden 2 verzekeraars zijn nieuwe auto te verzekeren. Dat kwam door de ‘schades’ die hij bij SOS Pechhulp International had ingediend. Bij de tweede verzekeraar speelde ook de afwijzing door de eerste verzekeraar mee.

Registratie van claims

De consument stapte naar klachteninstituut Kifid. Hij vond dat SOS Pechhulp International de claims niet had mogen laten registeren. SOS Pechhulp zou zich niet duidelijk hebben gepresenteerd als verzekeraar. Maar het Kifid kiest partij voor de pechhulpverlener. De registraties in CIS blijven gewoon staan.

ANWB

De Consumentenbond heeft bij ANWB nagevraagd hoe zij omgaat met een pechhulpclaim. Een woordvoerder legt uit dat ANWB geen koppeling legt tussen wegenwachthulp en een autoverzekering. Na een bepaald aantal pechhulpgevallen word je eventueel eerst via een brief gewaarschuwd voor het aantal claims. Daarna ga je betalen voor pechhulp. ‘Anders wordt ANWB namelijk meer een mobiele garage voor klanten.’ Op een gegeven moment kan ANWB wij de pechhulpdienst opzeggen.’ ANWB registreert de pechhulp in een eigen systeem en niet in het CIS.

