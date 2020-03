Claim alleenstaandeouderenkorting

Als je partner in een verpleeghuis woont, mag je 2 keer de alleenstaandeouderenkorting claimen. De fiscus wijst niet op die mogelijkheid in het aangifteprogramma. Veel belastingbetalers missen daardoor honderden euro’s voordeel.

Als een van de fiscale partners langdurig in een verpleeghuis woont, hebben beide partners recht op de alleenstaandeouderenkorting. De belastingkorting is voor 2019 €429. Het maakt niet of de partner een deel van het belastingjaar nog thuis heeft gewoond; de korting is altijd €429, zelfs als de opname pas in december 2019 plaatsvond.

Voorwaarde

De opgenomen partner hoeft niet op het adres van het verpleeghuis ingeschreven te staan. De enige voorwaarde is dat beide partners recht hebben op een alleenstaande-AOW. Dat is het geval als een van de partners elders woont. Je hoeft de alleenstaande-AOW dus niet werkelijk te ontvangen.

Bezwaar indienen

Vaak wil de Belastingdienst de alleenstaandeouderenkorting niet toekennen als je de korting claimt. Maar als je bezwaar tegen de afwijzing maakt, krijg je hem alsnog. Dat blijkt uit meerdere meldingen van Geldgids-lezers.