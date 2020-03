Menselijke maat bij overheidsreuzen

Tijdelijke commissie

Er is een parlementair onderzoek gestart naar uitvoeringsorganisaties van de overheid. Voor het onderzoek is een tijdelijke commissie ingesteld. Die zal terugkijken op de periode 2015 tot en met 2019. In het najaar van 2020 komen er hoorzittingen. De commissie rondt in maart 2021 een rapport met aanbevelingen af.

Recht op betrouwbare overheid

De Kamer kijkt ook naar zijn eigen rol. De regelgeving is erg ingewikkeld. Dat komt door allerlei controlemechanismen om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen. Regeringspartij en initiatiefnemer CDA zegt: ‘Mensen hebben recht op een betrouwbare overheid waarmee je snel en goed in contact kunt komen.’

In de praktijk zijn de uitvoeringsorganisaties slecht bereikbaar en werken ze traag. Ze behandelen burgers als fraudeurs die hun uiterste best moeten doen om hun onschuld te bewijzen.

Nationale ombudsman

‘Iedereen moet mee kunnen doen’, zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vorig jaar in de Geldgids. ‘Je hoeft de regels niet te kennen en je hoeft niet alles digitaal te kunnen. De overheid moet de burger tegemoetkomen bij het oplossen van problemen.’