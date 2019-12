Achteraf schenken mag ook

In een zaak wilde de fiscus de schenkingsvrijstelling van een ton niet geven, omdat de ontvanger het geld deels had verrekend met betalingen die ze zelf al had gedaan voor een verbouwing. Alleen de kosten die ná de schenkingsdatum waren gemaakt, zouden onder de vrijstelling vallen.

Rechtbank Gelderland heeft de fiscus nu teruggefloten. Volgens de rechter was voldaan aan alle voorwaarden die voor de schenking golden in de periode van oktober 2013 tot en met december 2014. Er waren schriftelijke bewijzen van de betaling van de schenking en de uitgaven. In de voorwaarden stond niet dat de schenking vóór de uitgaven moest plaatsvinden. De vrouw in kwestie had daarom recht op de volledige vrijstelling.

Bekijk de uitspraak

In 2019 is de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning €102.010. Heel veel nuttige informatie over de huidige hoge schenkingsvrijstelling lees je op onze website.