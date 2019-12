Besparen op overlijdensrisicoverzekering

Wie jaren geleden een overlijdensrisicoverzekering (orv) heeft afgesloten, betaalt nu mogelijk veel te veel voor zijn overlijdensdekking. Sinds het jaar 2000 zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen ongeveer gehalveerd. Ook kan het zijn dat de dekking inmiddels omlaag kan of zelfs overbodig is geworden.

Het gebeurt regelmatig dat tussenpersonen hun klanten níet wijzen op de flinke besparingen die te realiseren zijn met de orv. Behalve aanpassingen van de dekking, is het soms ook mogelijk de bestaande orv om te zetten naar een goedkopere variant bij de huidige verzekeraar. Een andere optie is de huidige orv stopzetten en een nieuwe verzekering afsluiten bij de concurrent.

In Geldgids 5/2018 (pagina 6) schreven wij over een belangrijke uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). In de desbetreffende zaak oordeelde het Kifid dat een consument jarenlang te veel had betaald voor zijn overlijdensrisicoverzekering (orv). De tussenpersoon had hem al die jaren niet erop gewezen hij dezelfde verzekering veel goedkoper kon afsluiten. De tussenpersoon had daardoor zijn zorgplicht verzaakt.

Iedereen die al een tijd een orv heeft, doet er dus goed aan om te checken of hij kan besparen op de premie. Dit kun je zelf doen via vergelijkingssites als www.moneywise.nl of www.independer.nl, maar je kunt hiervoor ook je tussenpersoon aan het werk zetten, vooral als hij je nooit heeft gewezen op de lagere premies. Wijs hem daarbij op de uitspraak van het Kifid (pdf). Of je ook recht hebt op een teruggave van te veel betaalde premies, is niet te zeggen. Dat hangt van de individuele omstandigheden af.

