Hoge spaarrente bij Bigbank

Op zoek naar een flexibele spaarrekening met een rente hoger dan 0,1%? Bij de Nederlandse grootbanken gaat je dat niet lukken. De spaarrente neigt bij die banken naar 0%.

Garantie spaargeld

Met de rekening Flexibel Sparen richt Bigbank zich via internet ook op Nederlandse spaarders. Het is een direct opvraagbare rekening met 0,5% rente. Bigbank biedt ook spaardeposito’s aan.

Bigbank is sinds 2012 actief in Nederland, maar heeft hier geen vestiging. De bank staat niet onder toezicht van DNB, maar onder dat van de Estse centrale bank. Volledige zekerheid is niet te geven, maar een vergelijking met het Icesave-debacle in 2008 is niet op zijn plaats.

Estland is een volwaardig lid van de Europese Unie. Voor EU-landen geldt de regel dat minimaal een spaarbedrag van €100.000 is gegarandeerd. Estland heeft ook nog eens een lage staatsschuld vergeleken met andere eurolanden. De Estse overheid belooft dat ze gedupeerde spaarders binnen 7 werkdagen compenseert.