4% alleen haalbaar bij een bank uit Malta (7 mei 2015)

Er gaapt een grote kloof tussen de werkelijke rente op een spaarrekening (gemiddeld 1%) en het rendement van 4% waar de vermogensheffing op is gebaseerd. Ontevreden spaarders die toch 4% rente willen, kunnen terecht bij de Nemea Bank uit Malta ( www.nemeabank.com ). Die biedt momenteel 4% op een deposito in euro's voor vijf jaar, en eveneens relatief hoge rentes bij kortere looptijden. Ook Nederlandse spaarders kunnen een spaarrekening of -deposito openen bij Nemea, al staat een speciale Nederlandse website volgens hoofd marketing en communicatie David Herrera pas gepland voor 'halverwege dit jaar'.

Nemea beschikt over een Europees paspoort, waarmee het in de hele Europese Unie (EU) plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland financiële diensten mag aanbieden. Dat de Maltezen relatief hoge rentepercentages kan bieden, verklaren zij zelf doordat alles via het internet wordt afgewikkeld, waardoor de bank veel minder kosten maakt. Nemea valt niet onder het Nederlandse, maar onder het Maltese depositogarantiestelsel. Malta is lid van de EU en dus garandeert ook dit stelsel tot €100.000 per persoon.

Behalve Nemea biedt ook Easisave spaarrekeningen en deposito's aan in Nederland. Easisave biedt 1,75% voor een direct opneembare spaarrekening en 3% voor een deposito van drie jaar vast. Easesave is een onderdeel van Fim Bank uit Malta. In België is - naast Nemea en Easisave - ook MeDirect uit Malta actief.

De situatie doet denken aan de opmars van de IJslandse banken, een aantal jaar terug. In ons land stuntte internetbank Icesave met spaarrentes tot wel 5,25%, maar in oktober 2008 werd duidelijk dat Icesave zijn verplichtingen niet kon nakomen. Het faillissement was onderdeel van een veel grotere crisis op IJsland, waardoor toenmalig minister Bos zich genoodzaakt zag de gedupeerde Icesave-spaarders uit de brand te helpen. Een andere bank die in de IJslandse crisis ten onder ging, was Kaupthing, de vroegere werkgever van de twee oprichters van Nemea Bank.

Net als IJsland destijds is Malta een dwerg met een enorm groot bankenstelsel. In 2014 was het balanstotaal van de Maltese banken samen ongeveer 8 keer groter dan het jaarlijkse Bruto Binnenlands Product. In 2013 ging ook Cyprus bijna kopje onder toen de financiële sector getroffen werd door de eurocrisis. Volgens diverse analisten is de bankensector van Malta altijd al een stuk veiliger dan Cyprus. Het is lastig te beoordelen wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het mislukken van de onderhandelingen tussen het naburige Griekenland en de EU. Krijgt Malta klappen van de eventuele Grexit (het uittreden van Griekenland uit de eurozone) of profiteert het er juist van?

Conclusie: sparen op Malta brengt een verhoogd risico met zich mee. Hoe stevig is het garantiestelsel als meerdere banken op Malta failliet gaan of het kleine land zelf in de problemen komt? De rating van Malta is lager dan die in België of Nederland. Niet geschikt dus voor mensen met weinig spaargeld en/of gevoelige zenuwen. Maar voor wie spaargeld 'over' heeft en het risico voor lief neemt, is 4% rente anno 2015 een wenkend perspectief.