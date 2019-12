Afschriften afgestraft

Dat het beter voor het milieu is om zo min mogelijk papier te gebruiken, weet iedereen. En dat steeds meer mensen hun bij- en afschrijvingen via internetbankieren of de app van de bank controleren, is een feit. Toch is er een groep die juist behoefte heeft aan papieren afschriften, bijvoorbeeld omdat ze geen gebruikmaken van internetbankieren of het gewoon fijn vinden om hun betaalrekening op papier te controleren. Immers: sommige mensen lezen ook gewoon liever een papieren boek of krant dan een e-book of onlinekrant.

De groep die nu nog papieren afschriften krijgt, is (nog) best groot. Uit het jaarlijkse panelonderzoek van de Consumentenbond naar betaalrekeningen blijkt dat 23% van de panelleden maandelijks papieren afschriften ontvangt, 4% eens in de 2 weken en 1% wekelijks. Die groep wordt nu steeds meer benadeeld.

Prijsverhoging tot 54%

ABN Amro-klanten kregen onlangs bericht dat de bank per 1 juli stopt met het versturen van papieren afschriften. Wie toch nog elke maand afschriften wil ontvangen, moet dat zelf aangeven en voortaan daarvoor betalen: €7,20 per jaar. De bank stopt met het (gratis) versturen van afschriften, omdat er ‘eenvoudige en kosteloze alternatieven zijn’. Echt kosteloos zijn de alternatieven natuurlijk niet, want ze zijn onderdeel van een betaalpakket, waar je voor moet betalen. En juist deze kosten verhoogt ABN Amro óók per 1 juli, met 8% (BetaalGemak Extra en Max) tot 11% (BetaalGemak Standaard). ABN Amro geeft als reden voor deze verhogingen: ‘Een deel van de kosten voor het voortdurend verbeteren en vernieuwen van onze producten wordt in de nieuwe tarieven verwerkt’. Maar klanten die nog papieren afschriften ontvangen, worden zo dubbel ‘gestraft’; zij betalen per 1 juli tot wel 54% meer.

Ontmoedigingsbeleid

ABN Amro is niet de enige bank die gebruik van papier probeert te ontmoedigen door de prijzen op te schroeven. Ook ING, Rabobank en Triodos Bank verstrekken de maandelijkse afschriften niet (meer) gratis. Voor bestaande klanten met een Basis, Betaal- of RoyaalPakket maakt ING een uitzondering. Rabobank doet dat voor klanten die een RiantPakket of geen internetbankieren hebben.

Wie eens per 2 weken afschriften ontvangt, is ook steeds duurder uit. Alleen ING-klanten die voor 1 januari 1941 geboren zijn en een Basis, Betaal- of RoyaalPakket hebben, en RegioBankklanten ontvangen die nog gratis.

Wie naast afschriften overschrijvingskaarten en verzendenveloppen wil, kan alleen nog terecht bij ABN Amro, ING, Rabobank, RegioBank en SNS, en moet daar in de meeste gevallen ook steeds meer voor betalen. Volgens onze berekeningen is RegioBank het goedkoopst voor consumenten die nog ouderwets bankieren; zie de tabel onderaan. Maandelijkse of tweewekelijkse afschriften en overschrijvingskaarten zijn bij deze bank, op de portokosten na, nog altijd gratis.

De Consumentenbond vindt dat banken hun klanten moeten verleiden om digitaal te gaan bankieren en niet moeten ‘straffen’ voor het feit dat ze dat (nog) niet doen.

Tabel: Kosten betaalrekening met één betaalpas, één creditcard en tweewekelijks papieren afschriften (op jaarbasis)

ABN Amro BetaalGemak Standaard €51,20 ABN Amro BetaalGemak Extra €53,40 ABN Amro BetaalGemak Max €87,60 ING OranjePakket €48,00 ING BasisPakket €55,20 ING BetaalPakket €58,80 ING RoyaalPakket €94,80 Rabobank BasisPakket €48,00 Rabobank TotaalPakket €70,80 Rabobank RiantPakket €85,20 RegioBank Plus Betalen €47,00 SNS Betalen €59,75

ABN Amro BetaalGemak Standaard en RegioBank: geen creditcard mogelijk, gerekend met Mastercard Classic (€20)

Peildatum juni 2018 (tarieven ABN Amro per 1 juli 2018).

