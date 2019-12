Airbnb en hoe zit het dan met de belastingen? (29 augustus 2014)

Hoe dat kon? Via Airbnb natuurlijk. Die website werd in 2008 opgericht door enkele Amerikaanse jongens die de huurprijs van hun huis in San Francisco eigenlijk niet konden betalen. Nu komt de hele wereld bij elkaar op bezoek.

Voor een lang weekend huurde ik samen met mijn gezin onlangs in het Quartier Latin een tweekamerwoning. Vijf minuten lopen van de Seine waar om de hoek de Notre Dame al zichtbaar is. De prijs was drie keer lager dan die van een vergelijkbare hotelkamer.

Hoe regelt u dat? Voor vakantieverhuur is geen vergunning nodig van de gemeente. Die wil wel dat u toeristenbelasting afdraagt. U mag die belasting in rekening brengen bij de huurders. Verder moet u op het adres ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (die tegenwoordig basisregistratie personen genoemd wordt). Als u de te verhuren woning huurt, moet u toestemming hebben van de verhuurder.

En de inkomsten? Daar moet u in principe inkomstenbelasting over betalen. U geeft 70% van de ontvangen huur op als 'inkomsten uit tijdelijke verhuur'. U mag daar nog kosten van aftrekken. Denk aan kosten voor gas- en elektriciteitsverbruik van de huurder en servicekosten voor schoonmaken en wassen. Verhuur de woning dus inclusief schone lakens, schoonmaak en een ontbijtpakket. Dan hoeft u in totaal misschien maar de helft van de ontvangen huur op te geven. Kosten voor onderhoud, afschrijving en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Voor het blijvend onderverhuren van een kamer geldt de volledige vrijstelling voor kamerverhuur. Daarvoor gelden enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat de huur niet meer mag zijn dan €4748 per jaar.

Is verhuren via Airbnb toch niet zo interessant vanwege de belastingaangifte? Denk dan eens na over woningruil. Dat is verhuren met gesloten beurzen. Uw inkomsten bestaan uit uitgespaarde vakantiekosten. Daar kan de Belastingdienst namelijk niets mee.

Bekende woningruilwebsites zijn huizenruil.com (een dochter van homeexchange.com, met 55.000 woningen in 150 landen), holidaylink.com/woningruil (dochter van homelink.org, met 13.000 woningen in 70 landen), homeforexchange.com (13.000 huizen in 40 landen) en lovehomeswap.com (geen Nederlandse website, 57.000 woningen in 160 landen). Zij besteden in hun veelgestelde vragen (FAQ's) vaak uitgebreid aandacht aan hoe je wederzijds vertrouwen opbouwt met potentiële ruilers. Moderne technieken zoals Skype (bellen met beeld via internet) en e-mail maken dat makkelijker.

In de FAQ's staan verder 'gedragsregels' voor woningruilers, verzekeringstips en voorbeelddocumenten voor het vastleggen van afspraken. In een modelruilcontract kunt u opnemen wat er bijvoorbeeld met de rekening van elektriciteit, gas en water gebeurt, hoe de sleuteloverdracht plaatsvindt en wat er wordt verwacht met betrekking tot de verzorging van planten en de tuin. U kunt er ook in vastleggen dat beide partijen een aansprakelijkheidsverzekering hebben die schade aan elkaars eigendommen dekt. Bekijk wel eerst de voorwaarden.

Woningruilwebsites rekenen inschrijfgeld van gemiddeld €100 per jaar. Het is lastig te zeggen hoe betrouwbaar ze zijn en wat de garantieregelingen inhouden die zij soms aanbieden. Lees de voorwaarden goed door en zoek op internet naar onafhankelijke beoordelingen met de zoektermen 'huizenruil ervaringen' of 'home exchange forum'.