Autokleur bepaalt verzekeringspremie bij Reaal (6 april 2016)

Gelukkig is 1 april al geweest, anders zou je het misschien niet geloven; de kleur van je auto kan wel degelijk een rol spelen bij de verzekeringspremie. Na alle wilde verhalen over 'duurdere' rode auto's wilden wij weleens nagaan of de kleur van een auto iets doet met de premie. We keken daarom naar alle autoverzekeringen voor vier autotypen in verschillende prijsklassen én kleuren; een doorsnee Toyota Aygo en Volkswagen Golf en een wat duurdere Audi A6 en BMW X3. We berekenden de premies (via onderzoeksbureau MoneyView) voor geen (0) en een gemiddeld aantal (7) schadevrije jaren. Alle andere premiefactoren zijn verder gelijk gehouden, dus verschillen in premie komen volledig voor rekening van de autokleur. We hebben zwart als voorbeeld genomen en de premies vergeleken met een witte, rode, paarse, groene, gele en blauwe auto.

Rode auto's en 'zwartrijders'

Dat rode auto's duurder zijn om te verzekeren, blijkt in elk geval een broodje aapverhaal; ze zijn soms juist goedkóper. Tenminste, bij allrisk autoverzekeringen van Reaal (de Direct en Adviseur-polissen) en Vivat-zussen Route Mobiel en Zelf. Met een blauw, geel of groen exemplaar ben je hier steeds goedkoper uit dan met dezelfde zwarte auto. De premieverschillen als gevolg van de kleur lopen op tot bijna 10% en verschillen per dekking.

Kleurverschillen per dekking

Bij beperkt cascopolissen ben je vooral met een groene auto spekkoper. De polis voor een zwart exemplaar valt tot bijna 10% duurder uit. Een voorbeeld: zonder schadevrije jaren betaal je voor de Reaal-polis jaarlijks €128 meer voor een zwarte Audi (€1423) dan voor de groene (€1295). Nemen we de goedkopere Toyota, dan betaal je in dit voorbeeld €432 voor de zwarte en €394 voor de groene variant. Ook bij beperkt cascopolissen van Route Mobiel en Zelf zijn vooral 'groentjes' voordelig uit. Een zwarte auto is hier ruim 3,5% tot bijna 8% duurder. Naast blauwe en gele lak is zelfs de kleur paars een paar procent voordeliger dan zwart. Wie had dat gedacht..?



Bij de WA-verzekeringen betaal je voor alle zwarte auto's bij Reaal tot 9% meer dan voor dezelfde blauwe, gele en groene auto's. Bij Route Mobiel en Zelf is dit 4 tot ruim 8%, wisselend per autotype en aantal schadevrije jaren. Bij allriskpolissen zien we de premies het meest van kleur verschieten. Hier ben je met een blauwe, gele, groene, rode én witte auto voordeliger uit dan met dezelfde zwarte bolide. Vooral liefhebbers van blauwe auto's zitten hier goed. Voor de zwarte variant betaal je circa 8% meer jaarpremie bij Reaal; bij Route Mobiel en Zelf 5% tot 7,5%.

Reaal bekent kleur

Tot zover de verschillen. Waarom zou je als verzekeraar de autokleur nu meewegen in je premie? Dat soort beslissingen hangt samen met de (kans op) schade. Zelf kondigde medio 2014 al aan de premies 'eerlijker' toe te spitsen op individuele risico's en die van een bepaalde groep. 'Als bijvoorbeeld blijkt dat rode auto's vaker betrokken raken bij een ongeluk, dan wordt de premie voor die auto's een beetje hoger. Dat werkt ook de andere kant op', aldus Zelf op zijn website.

Reaal, Route Mobiel en Zelf laten in een uitgebreide reactie op ons onderzoek weten dat kleur meeweegt in de premies omdat 'uit onze statistieken bleek dat deze factor invloed heeft op de risico-inschatting.' Hier kan sprake zijn van een schijnverband. Autokleur is dan niet bepalend voor de schadekans, maar de bestuurder. Die kiest een bepaalde kleur auto en rijdt bijvoorbeeld meer schade. Bij nader inzien blijkt het kleureffect minder belangrijk te zijn en is kleur vanaf mei dit jaar geen premiefactor meer bij de nieuwe autoverzekeringen van Route Mobiel en Zelf. Dit geldt voor het afsluiten van een nieuwe polis en bij polisverlenging. Bij Reaal speelt kleur wel mee, maar de verzekeraar gaat hier nog 'kritisch' naar kijken.

Update 6 april: Reaal geeft inmiddels aan ook een nieuwe autoverzekering te introduceren waar kleur geen premiebepalende factor meer is. Wanneer is echter nog onbekend.

Geen openheid over het premiebeleid

Andere verzekeraars hebben overigens geen idee dat de kleur van de auto kan meespelen voor de premie. Zoals WitGeld.nl op zijn website aangeeft: 'Mensen hebben lang geloofd dat rode auto's meer kosten, maar in de realiteit maakt het verzekeringsmaatschappijen niet uit of je auto paars, groen of rood is. Verzekeraars denken niet eens na over de kleur van je auto en onze overheid ook niet.' Wel dus.

Verzekeraars zijn in principe vrij in hun premiebeleid en het bepalen van risicoprofielen, maar zijn hier allerminst open over. Ook Reaal niet, omdat deze informatie 'concurrentiegevoelig' zou zijn. De verzekeraar kwam al eerder met opvallende resultaten uit de bus, omdat de autoverzekeraar als een van de weinigen (naast Generali) de premie afstemt op huisnummertoevoeging. Een inhoudelijke verklaring hiervoor bleef uit. De Consumentenbond pleit al jarenlang voor meer openheid over het premiebeleid van verzekeraars, maar verzekeraars weigeren dit.

Dubbel betalen voor kleur

Autobezitters afrekenen op kleur is hoe dan ook niet te volgen voor verzekerden én bovendien dubbelop. Wie meer schade rijdt of claimt, wordt namelijk al afgestraft via de bonus-malusladder. Alleen als je een beperkt cascoschade claimt, bijvoorbeeld ruitschade en autodiefstal, heeft dit in principe geen invloed op de premie. Een auto dan afstraffen op kleur zou misschien nog kunnen, maar dit is dus niet te controleren.