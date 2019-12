Belastingdienst dwingt echtpaar tot scheiding (9 oktober 2014)

Een lezer van de Geldgids woont in Drenthe, op 150 kilometer afstand van zijn wettige echtgenote die een appartement in het Gooi bezit. Zij leven al ruim 20 jaar apart. Scheiden willen ze niet: te veel gedoe. Bovendien vinden ze dat bij het overlijden van de een de erfenis naar de ander kan gaan. Ze hebben geen kinderen.

Vrijwel niemand heeft bezwaar tegen deze manier van wonen. Beide partners krijgen AOW voor alleenstaanden van de Sociale Verzekeringsbank. Alleen de Belastingdienst ligt dwars. Zij zijn immers verplicht om ieder jaar al hun gegevens te delen bij het doen van de aangifte. Als zij dat niet willen, moeten ze maar een echtscheiding aanvragen.

Wat moeten we doen, vraagt de lezer. 'De Belastingdienst blijft ons als financiële partners beschouwen. Brieven schrijven helpt niet ze antwoorden niet eens. Hoe komen wij er van af zodat we ieder ons eigen aangiftebiljetten kunnen invullen zonder dat de een of de ander inzicht heeft in elkaars financiën?'

Zonder scheiding blijft een apart wonend echtpaar altijd fiscaal partner van elkaar. Zij moeten het vermogen van beiden gezamenlijk aangeven. De inkomsten van de ander zijn van belang voor drempels van diverse aftrekposten. Zij kunnen apart aangifte doen, maar het aangifteprogramma vraagt om het inkomen en vermogen van de partner. Van privacy is hier geen sprake.

Het is voor fiscale partners niet mogelijk ieder een eigen woning te hebben. Als beiden een eigen woning aangeven, heeft degene die de aangifte als eerste indient fiscaal een eigen woning. De woning van de ander wordt in box 3 belast, net als de hypotheekschuld erop. De betaalde rente is dus niet aftrekbaar. Dat is in tegenspraak met de wet. Waarin duidelijk staat dat duurzaam gescheiden levende echtgenoten wel ieder een eigen woning kunnen hebben. De Belastingdienst heeft in het aangifteprogramma niet de mogelijkheid opgenomen om twee hoofdverblijven als eigen woning op te geven.

Er zijn twee opties: gaan scheiden of een procedure aanspannen tegen de Belastingdienst, wegens schending van het recht op privacy. Het is toch te gek voor woorden, dat de Belastingdienst deze manier van leven op zo'n manier dwarsboomt.