Bijverdienen met een WW-uitkering, hoe werkt dat? (15 oktober 2015)

Hoe werkt het in de praktijk? Stel, je verdiende in je vorige baan €2000 per maand. Dat is het maandloon waarop je uitkering wordt gebaseerd. De WW is in de eerste twee maanden 75% van het maandloon, de maandelijks uitkering is dus €1500. Je gaat weer aan het werk en verdient €1000 per maand. Deze inkomsten worden voor 75% verrekend met de uitkering. Van UWV ontvang je u over die maand in plaats van €1500 euro €750 euro. Het totaalinkomen over die maand is dus € 1000 loon en €750 uitkering. Dat is €250 meer dan als je die maand niet gewerkt had.

Na de eerste twee maanden gaat de WW omlaag naar 70% van het maandloon. Je mag vanaf dat moment 30% van de inkomsten zelf houden. Wie nu €1000 verdient, krijgt dus in totaal €1700 aan inkomsten.

Je kunt er niet op vooruitgaan in vergelijking met de situatie van vóór de werkloosheid. Wie meer verdient dan 87,5% van het salaris waarop de WW is gebaseerd, verliest zijn uitkering. Je kunt dus niet meer krijgen dan €1750 (namelijk 87,5% van €2000).

Wie direct aan de slag gaat als zelfstandige, kan gebruik maken van een speciale regeling voor startende ondernemers. Na het doorlopen van een online training zelfstandig ondernemen krijg je maximaal zes maanden lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je alle uren aan je eigen bedrijf besteden en alle inkomsten zelf houden. Solliciteren tijdens de startperiode is niet nodig. Na afloop van de startperiode vervalt het recht op WW. Het is verboden om tijdens de startperiode klussen te doen voor de werkgever die je heeft ontslagen. Je kunt dan je uitkering kwijtraken en riskeert zelfs een boete. Na de startperiode mag je wel voor je ex-werkgever werken.

Voor wie vóór 1 juli werkloos is geworden, blijven de oude regels gelden. Wie iets bijverdient, moet al het geld inleveren. Deze inkomsten worden bovendien omgerekend naar een aantal gewerkte uren per week. Voor dit aantal 'gewerkte uren' krijg je geen uitkering meer, ook al blijkt later dat de bijverdiensten eenmalig waren. Dat is het 'ondernemersrisico'. De werkloze wordt voortaan geacht voor dit aantal uur een inkomen te hebben.

Het is anders geregeld voor mensen die op of na 1 juli voor het eerst WW kregen. Vanaf 1 juli gelden de werkelijk genoten inkomsten. Dat is een vooruitgang. Iedereen die vóór 1 juli in de WW kwam, heeft nog te maken met een verrekening van veronderstelde inkomsten die in werkelijkheid misschien helemaal niet gerealiseerd werden.

Iemand die na 1 juli werkloos geworden is, kan ook kiezen voor een andere optie. Je begint een bedrijf zonder startperiode en met behoud van WW. De uitkering wordt dan ook blijvend gekort op basis van het aantal uren dat je als zelfstandige werkt, maar je mag wel 30% van de inkomsten zelf houden. Het aantal gewerkte uren wordt anders berekend dan vóór 1 juli 2015, minder gunstig voor de werkloze. Voor het aantal uren dat je nog WW ontvangt, moet je wel blijven solliciteren.

De conclusie: bijverdienen mag en het kan voordelig zijn. Wat de beste optie is, hangt af van je vaardigheden en contacten. Maar denk goed na voordat je een keuze maakt en steek energie in het doorgronden van de ingewikkelde regels en procedures van het UWV.

Reken er niet op dat je veel tijd, hulp en uitleg krijgt. Werklozen worden tegenwoordig al na zes maanden verplicht werk aan te nemen die niet aansluiten op zijn ervaring en niveau en waarvoor hij langer moet reizen. Je moet dus zo snel mogelijk aan de bak, als je nog werk wil doen waar je zelf voor kiest.