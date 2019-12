De bank als strenge vader (5 december 2013)

Hij ontvangt een brief van ING waarin staat dat vanaf 65-jarige leeftijd het krediet jaarlijks met 1/5 deel wordt afgebouwd. Op 70-jarige leeftijd wordt het contract beëindigd. Josée doet de geldzaken thuis, dus zij belt de bank om te vragen waarom ouderen geen krediet kunnen hebben. Het antwoord is dat dat het beleid van de bank en veel andere banken is.



Het lijkt op leeftijdsdiscriminatie. De bank beschouwt gepensioneerden als weinig kredietwaardig. In zeker zin is dat wel gerechtvaardigd. Het is waar dat ouderen niet meer zo gemakkelijk aan geld kunnen komen als ze eenmaal met tekorten kampen. Gaan werken is meestal geen optie meer.

Hoe zit het bij de verschillende banken? ING hanteert voor het aangaan van doorlopend krediet de leeftijdsgrens van 65 jaar. Als je voor extra roodstaan kiest (van €2501 tot €25.000) is er zelfs nog lagere grens, van 60 jaar. Bij beide kredietvormen neemt de bank maatregelen om ervoor te zorgen dat de klant het krediet heeft terugbetaald op het moment dat hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.



Bij de Rabobank, SNS en ABN Amro kan een klant doorlopend krediet aanvragen tot de 70-jarige leeftijd. Vanaf dat moment wordt de kredietruimte geleidelijk beperkt, tot 0 bij 75 jaar. Alleen ABN Amro-klanten die na 26 november 2012 zo'n krediet hebben aangevraagd, krijgen respijt tot hun 80ste.



Bij roodstaan op de betaalrekening zijn de regels anders. Afhankelijk van het inkomen kan een hogere limiet worden aangevraagd, anders geldt de standaardregeling. Bij ING kunnen klanten standaard tot €2000 roodstaan en bij ABN Amro tot €1000, onafhankelijk van de leeftijd. Bij Rabobank kan de klant een krediet aanvragen tot maximaal het netto inkomen van een maand. Klanten van 60 jaar en ouder met een limiet van meer dan €2500 per maand worden iedere 5 jaar uitgenodigd voor een 'onderhoudsgesprek'. Dan stelt de bankmedewerker vast of het krediet nog altijd passend en verantwoord is.



SNS heeft een aparte manier om roodstaan te beperken. Het is toegestaan tot €2500 rood te staan, maar niet langer dan 90 dagen achtereen. Dit is niet standaard toegestaan. De klant moet er zelf om vragen. 'Bewust kiezen', noemt SNS dat. De bank is een vader die het roodstaan alleen goed vindt als het tijdelijk is en de klant zich rekenschap geeft van wat hij doet.

Dat is toch het dubbele van het strenge kredietbeleid van de banken. Het gebeurt in het belang van de klant, om te voorkomen dat hij zich in de nesten werkt. Ouderen worden daardoor wel gereduceerd tot onmondige burgers die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten. Toch vervelend voor die ouderen die door omstandigheden tijdelijk in financiële problemen komen. Zij moeten zorgen dat ze de bank nooit meer nodig hebben vanaf de pensioenleeftijd.



