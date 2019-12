De kwartjes van Kamp

De Consumentenbond streed er jarenlang voor. Medio 2013 lanceerde minister Henk Kamp (Economische Zaken) voor het eerst een wetsvoorstel. En op 1 juli 2017 is het dan eindelijk zover: aanbieders van televisie, telefonie en internet moeten hun klanten in geval van langdurige storingen compenseren. Geen overbodige luxe, aangezien de genoemde diensten zo ongeveer net zo cruciaal worden geacht als bijvoorbeeld water en licht.

Over licht gesproken; voor de elektriciteitsbranche geldt al langer een wettelijke compensatieregeling. Die ziet er in grote lijnen als volgt uit: storing korter dan 4 uur? Geen vergoeding. Storing 4 tot 8 uur? De klant heeft recht op €35. Storing langer dan 8 uur? €20 extra voor elke periode van 4 uur dat de klant daarna zonder stroom zit. Wie bijvoorbeeld 13 uur geen stroom heeft, krijgt zodoende €75. Dat zal ze leren, die leveranciers.

Maar bij telecom ligt het allemaal een stuk ingewikkelder dan bij andere sectoren. Dat betoogde in 2013 althans de toenmalige topman van Vodafone Nederland, die kort na zijn aantreden werd geconfronteerd met een dagenlange storing. 'Als je vlucht geannuleerd is, gaat hij niet. Als je elektriciteit voor een uur uitvalt, heb je een uur helemaal geen dienst. Bij ons heb je sms'en, bellen, 3G, 2G en verschillende regio's. Soms doen bepaalde diensten het niet, soms heb je als Amsterdammer die in Rotterdam is wel bereik en als Rotterdammer in Amsterdam niet. Het is daarom moeilijk om compensatieregelingen van andere industrieën over te nemen.’

Kennelijk heeft het daarom nog jaren geduurd voor zo´n regeling er komt. Minister Kamp vindt dat met name internet en telefoon in onze maatschappij onmisbaar zijn geworden. Naast persoonlijk ongemak leveren storingen met deze diensten volgens hem ook economische schade op. Daarom heeft de bewindsman onlangs bepaald dat zowel consumenten als zakelijke klanten vanaf 1 juli altijd recht hebben op een vergoeding, als een storing langer duurt dan 12 uur.

De minimale vergoeding bedraagt altijd minimaal €1. Bij prepaid-abonnementen is dat de helft, oftewel 2 eurokwartjes. Ligt het netwerk van je mobiele-telefonieaanbieder er dus 13 uur uit, met alle mogelijke ongemakken en economische schade van dien, heb je met een doorsnee abonnement wettelijk recht op… één euro.

Hoe die wordt uitgekeerd – bijvoorbeeld in de vorm van extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld – is aan de provider, al moet de consument het daar wel mee eens zijn. Bij een storing van pakweg 8 uur, een complete werkdag, heeft de consument helemaal nérgens recht op.

De aanbieders krijgen wel de ruimte om zelf een ruimhartigere vergoeding te bepalen. Wat we daarvan mogen verwachten, werd duidelijk toen miljoenen klanten van Vodafone in april 2012 dagenlang onbereikbaar waren na een brand in Rotterdam. Als compensatie bood de telecomreus zijn gedupeerde klanten toen geen geld, maar 4 dagen gratis en bellen en sms´en. Klanten met een zakelijk Vodafone-abonnement hadden zodoende wel de lasten, maar niet de lusten. Doe dan toch maar die kwartjes van Kamp!