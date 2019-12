Een eigen voordeur (12 juni 2014)

In Zuid- en Oost- Europese landen is het nog gewoon om hulpbehoevende ouders in huis te nemen. Wij zijn misschien te zeer individualistisch geworden. Dat geldt overigens niet alleen voor de jongere generaties. Ook de ouderen willen graag wat privacy.

Samenwonen met ouders of schoonouders heeft zeker voordelen. Grote gezinnen hebben meer aanloop en voor elkaar zorgen is makkelijker. Vreemd genoeg neemt de overheid soms maatregelen die samenwonen te ontmoedigen. De ruime vrijstelling van €627.367 voor alleenstaande mantelzorgers die samenwonen met een ouder verdwijnt vanaf 2015.

Er is ook goed nieuws. Wie vader of moeder in huis neemt, gaat er vanaf volgend jaar niet op achteruit. Het kabinet heeft de invoering van de zogenoemde kostendelersnorm uitgesteld. Op grond van deze 'mantelzorgboete' zou de AOW of de bijstandsuitkering van de ouder verlaagd worden.

De mantelzorgboete is voor een jaar uitgesteld. Hopelijk komt van uitstel ook afstel. In 2012 sneuvelde namelijk al het vergelijkbare concept van de huishoudtoets. Aan de andere kant: de overheid komt telkens met nieuwe plannen om het voordeel van samenwonen door te berekenen. Deze boete komt er dus misschien toch wel.

Wie geen risico wil lopen, kiest als ouder voor een eigen voordeur met een apart huisnummer vlakbij de kinderen. Dat is ook fijner voor de privacy. Het kan gaan om een kangoeroe- of mantelzorgwoning.

Een mantelzorgwoning is een soort recreatiebungalow in de tuin van een van de kinderen. Momenteel levert de bouw daarvan nog hoofdbrekens op, omdat een vergunning van de gemeente verplicht is. Per 1 oktober verdwijnt deze vergunningplicht. De mantelzorgwoning wordt dan gelijkgesteld met een schuur of garage, waarvoor ook geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Het moet bij de woning wel gaan om een voorziening voor een hulpbehoevende die vanuit de hoofdwoning mantelzorg krijgt. Het hoeft niet per se te gaan om ouders of een ander familielid.

Er is nog iets vreemds aan de hand met zo'n mantelzorgwoning. Als die op het terrein van het kind wordt geplaatst, wordt die in principe de eigenaar. Volgens het natrekkingsrecht mag de grondeigenaar immers claimen wat er op zijn terrein gebouwd wordt. Dat is een slimme truc om de erfenis naar de volgende generatie te sluizen.

Er zijn ook mogelijkheden voor mensen die niet kunnen kiezen voor een eigen voordeur. Als er een woningaanpassing nodig is om de ouder privacy of het comfort van een eigen badkamer te gunnen, kan deze via een schenking aan het kind de verbouwingskosten financieren. Die schenking is alleen dit jaar nog tot een bedrag van €100.000 vrijgesteld van schenkbelasting.

Tot slot: een aanvullende zorgverzekering kan interessant zijn voor mensen die mantelzorg nodig hebben. De details vindt u hier.

Voor ieder probleem is er in principe een oplossing. Het grootste struikelblok is natuurlijk de ouders ervan te overtuigen dat zij baat hebben bij verhuizen. Zij stellen de beslissing liever uit, vaak totdat het te laat is.