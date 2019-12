Een risico, tot het tegendeel is bewezen (30 juni 2016)

Het is een gegeven dat jongeren meer betalen in het land der autoverzekeringen. Zij hebben nog geen of weinig rijervaring (en dus geen schadevrije jaren) en worden per definitie dus als hoger risico beschouwd. Dat vertaalt zich enerzijds in een hogere verzekeringspremie en anderzijds in een hoger eigen risico bij schade. Dat de premies en het eigen risico per verzekeraar verschillen is ook geen verrassing; verzekeraars zijn immers vrij om hun eigen voorwaarden en grenzen te stellen.

Een kleine proef op de som maakt de enorme verschillen duidelijk. Als een 18-jarige zonder schadevrije jaren voor zijn Suzuki Splash uit 2009 een beperkt cascopolis afsluit, lopen de premies uiteen van €102 tot maar liefst €346. Er is dan keus uit 33 polissen. Was diezelfde persoon 25 jaar, dan loopt de premie uiteen van €38 tot €120. Een 18-jarige betaalt dus min of meer drie keer zoveel als een 25-jarige. Verder heeft een 25-jarige de keuze uit 40 verzekeringen; 7 meer dus dan de 18-jarige.

Ook de hogere eigen risico's voor jongeren liegen er niet om. Als een jonge telg in een gezin schade rijdt (als niet regelmatige bestuurder), heeft hij bij bijvoorbeeld Route Mobiel en Zelf een extra eigen risico van maar liefst €500. Iets om rekening mee te houden als je je autosleutels meegeeft aan je zoon of dochter.

Cijfers

Maar veroorzaken jongeren ook echt meer schade? Volgens verschillende 'harde' cijfers wel. Ze maken meer schade dan bijvoorbeeld ouderen, die bij veel verzekeraars overigens ook al snel meer betalen. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV, pdf) zijn automobilisten tussen de 18 en 24 jaar ruim vijf keer zo vaak bij een dodelijk ongeval betrokken als rijders tussen de 30 en 59. Vooral jonge kerels staan als risico te boek. Er is dan misschien iets voor te zeggen om jongeren meer te laten betalen, ook vanwege hun gebrek aan rijervaring. Dit bleek ook uit onze sociale media-poll. De Consumentenbond vroeg april dit jaar aan Twitteraars wat zij ervan vonden dat jongere automobilisten meer premie voor een autoverzekering betalen. De meerderheid (62%) vond dit logisch, omdat jongeren een groter risico zijn, 25% vond het een slechte zaak en 13% koos voor de laatste optie: maak ik mij niet druk om.

Maar de premieverschillen zijn wel enorm en jongeren vooraf als 'standaard' hoger risico afstraffen, voelt toch oneerlijk én ouderwets. Verzekeraars sturen er namelijk ook meer en meer op aan risico's op andere manieren in te schatten, bijvoorbeeld door rijgedrag te meten. Bovendien betalen jonge bestuurders niet alleen een opslag voor het feit dat ze nauwelijks schadevrije jaren hebben opgebouwd, ze krijgen ook nog eens een opslag vanwege enkel en alleen hun leeftijd. Je bent een risico, zonder dat je direct het tegendeel kunt bewijzen.

Sommige verzekeraars geven jonge bestuurders helemaal geen kans en weigeren ze, al dan niet in combinatie met een snelle auto. Bij InShared en Promovendum kun je pas vanaf je 21e en 22e jaar terecht. Bij de Kilometerverzekering, Route Mobiel en Zelf ben je pas vanaf 25 jaar welkom. Aegon (online) en onna-onna verhoogden de minimumleeftijd recent naar 26 jaar.

Jongerenpolis

Andere verzekeraars bieden wel jongerenpolissen of de optie om met je ouders een auto te delen om premiekorting te krijgen. Nadeel hiervan is echter dat je geen schadevrije jaren opbouwt en aan de verzekeraar 'vast' zit.

Van Kampen Groep kondigde onlangs de Jongerenverzekering aan. Bij deze polis wordt voor de premie uitgegaan van een 24-jarige bestuurder, bij onveilig rijden ga je meer betalen. Wat mij betreft een beter uitgangspunt dan meteen de hoofdprijs vragen. Ook andere rijstijlpolissen die je rijstijl meten en belonen of afstraffen spelen in op de wens van jongeren om minder geld kwijt te zijn aan de verzekering.

Met die rijstijlpolissen ben je overigens níet per definitie goedkoper uit (vergelijk!). Bovendien worden je gegevens geregistreerd. Maar dat vinden de meesten wellicht pas erg als ze later te oud zijn voor sommige autoverzekeraars én misschien nergens meer welkom bent, omdat je volgens de jarenlange geregistreerde cijfertjes een risico bent. Maar wie maalt daarom als je nu minder betaalt? De gemiddelde 18-jarige waarschijnlijk niet.

2toDrive

Met het experiment 2toDrive door de overheid kun je vanaf 16,5 jaar starten met rijles en je rijbewijs op je 17e halen. Tot je 18e verjaardag mag je alleen onder begeleiding rijden. Vanaf november 2017 gaat deze regeling permanent in. Je bouwt dan wél schadevrije jaren en no-claimkorting bij onder meer ABN Amro, ANWB, Bruns ten Brink, Nationale-Nederlanden, Reaal, Turien & Co, Unigarant, United Insurance, Univé en ZLM op. Ook kun je dan gewoon overstappen naar een ander, zonder dat je je premiekorting verliest. Handig; als je op je 18e al één schadevrij jaar hebt, kan dit zomaar een paar honderd euro premie schelen.

Toch weer vergelijken..

Je hoeft als 'jong risico' in elk geval niet standaard de hoofdprijs te betalen voor een autoverzekering. Het is inmiddels een dooddoener, maar vergelijken loont in dit geval écht en kan een berg geld opleveren voor andere leuke(re) dingen.