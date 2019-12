Flink dokken voor energie (16 april 2014)

Als ik over de schok heen ben, bestudeer ik de eindnota waarin dit bedrag gespecificeerd wordt. Even voor de achtergrond: ik ben een paar maanden geleden overgestapt van energieleverancier. De eindnota is afkomstig van de oude leverancier, Energiedirect.nl. Een leuk afscheidscadeautje, zou je kunnen zeggen. Je mag vertrekken, maar dokken zal je.

Er klopt geen jota van die nota. De rekening is gebaseerd op veel te hoge meterstanden, zowel voor stroom als voor gas. Bij het overstappen naar mijn nieuwe leverancier heb ik mijn meterstanden doorgegeven, dus ik heb het bewijs dat de nota niet klopt. Wel jammer dat ik destijds niet even een fotootje van die meterstanden heb gemaakt met mijn smartphone, want dat was beter geweest als bewijs. Afijn, ik mail Energiedirect.nl dat het niet klopt en wat de juiste meterstanden dan wel zijn.

Achteraf blijkt dat ik toch naïef was. Acht dagen later is mijn bankrekening toch geplunderd. Ik laat het niet op me zitten. Ik maak de afboeking ongedaan, door het via mijn internetbankrekening te laten storneren. Ik maak er direct een incassoblokkade van, zodat de energieboer het niet nog eens kan proberen

Nu krijg ik wel een reactie. Enkele dagen later neemt Energiedirect.nl contact met mij op. E-mails lezen kunnen ze niet, maar ze reageren wel als er niet betaald wordt. Het blijkt dat ik toch niet helemaal juist gehandeld heb. Ik had ook contact moeten opnemen met mijn nieuwe leverancier, zodat die de juiste meterstanden doorgaf aan zijn voorganger. Pas dan kan de eindnota gecorrigeerd worden.

De Consumentenbond raadt overigens aan de meterstanden altijd te noteren en controleren (bijvoorbeeld een keer per kwartaal). Soms is het zinvol om de termijnbetalingen tussentijds aan te passen, als blijkt dat je verbruik hoger of lager is dan verwacht.

Op de website van de Consumentenbond zijn diverse vragen en antwoorden te vinden. Er staat bijvoorbeeld hoe je een afbetalingsregeling kan treffen. Dat is altijd handig als je even geen geld hebt of als het conflict met de energieleverancier te lang duurt. Dat gebeurde bij mij ook: ik kreeg ineens een aanmaning om te betalen, met incassokosten als ik te laat zou zijn. Dreigen is niet een fijne manier van communiceren, vind ik. Het is zoiets als de stekker eruit trekken, niet heel constructief.

Achteraf gezien: wat kun je anders verwachten van een energieleverancier. Het is aan of uit.