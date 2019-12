Geld terug bij vertraging (6 februari 2015)

Het voordeel van de trein is dat je bij vertraging geld kan terugvragen. De trein moet dan minstens 30 minuten te laat aankomen. Bij 60 minuten of langer vertraging levert de claim twee keer zoveel op.

De NS heeft wel een paar slimmigheidjes bedacht om hier onder uit te komen. U krijgt niets betaald als uw claim minder dan €2,20 bedraagt. Treinforensen die maximaal 20 kilometer (in de definitie van de NS, wel te verstaan) naar hun werk reizen, krijgen dus alleen iets vergoed als de trein een uur of langer vertraagd is.

De tweede truc is dat u geen geld terugkrijgt als de langere reistijd vooraf is aangekondigd. Dat verklaart waarom de NS de dienstregeling bij de geringste verstoring al aanpast.

Sinds kort heeft de NS ook iets uitgedokterd om de uitkering te verlagen. Houders van een jaartrajectkaart kregen altijd 1/ 500ste deel van hun jaarpremie vergoed bij een vertraging tot 60 minuten en 1/250ste deel bij 60 minuten of langer oponthoud. Bij de nieuwe abonnementen (Traject Vrij, NS Business card) is het nu een halve ritprijs (tot 60 minuten) tot een hele ritprijs (vanaf 60 minuten). Volgens mijn berekeningen levert de nieuwe vergoeding de NS ongeveer 15 procent voordeel op. Ten nadelen van de klant, uiteraard.

Het is voor mij geen reden om de trein te mijden. Zelfs inclusief treinfiles wint het openbaar vervoer het nog altijd van individueel reizen. Ik hou er wel een vervelend gevoel aan over. Als er nu vertraging is, let ik beter op of ik geld kan claimen. Dan krijg je ervan als je de rechten van consumenten beperkt.