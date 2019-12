Gele kaart voor verzekeraars

Het Verbond bedacht de kaarten – die gebruikmaken van icoontjes en korte teksten – om het voor verzekerden makkelijker te maken de polisvoorwaarden te snappen en te vergelijken. Ze moeten de productwijzers vervangen. Zie hier een voorbeeld. Inmiddels zijn we bijna 3 maanden verder en ontbreekt op de sites van 17 aanbieders nog elk spoor van de ‘verplichte’ Verzekeringskaarten.

Interessant is het woordje ‘moeten’ in de bovenstaande alinea’s. Dit suggereert namelijk dat de afspraak bindend is en dat het gevolgen heeft als om wat voor reden dan ook níet aan de verplichting is voldaan. Ik maak een rondje langs de velden en daaruit blijkt het tegendeel. ‘De verzekeringskaarten van London Verzekeringen staan, na overleg met en goedkeuring van het Verbond van Verzekeraars, nog niet online. Wij verwachten dat dit later dit jaar het geval zal zijn maar kunnen nog geen exacte datum geven’, aldus een woordvoerder van Allianz, moederconcern van London.

Andere aanbieders die de deadline van 1 januari 2017 niet haalden, zijn Aon Direct, Huis in Eén Verzekeringen, Lancyr, de Nederlanden van Nu, SNS en United Insurance. ‘De verzekeringskaarten liggen bij de websitebeheerder en die moet ze nog online zetten. Dus de reden lijkt vooral praktisch te zijn’, aldus een woordvoerder van de Volksbank. BLG Wonen – net als SNS behorend tot de Volksbank – heeft wel eigen ‘verzekeringskaarten’ op de site, maar die voldoen totaal niet aan de eisen.

Klap (United Insurance) wijt de situatie aan ‘een paar technische storingen’, bij de Nederlanden van Nu konden ze half januari nog geen planning afgeven en van de Kilometerverzekering kregen we alleen maar vragen terug: ‘Wat is een verzekeringskaart? Waar kan ik deze verkrijgen? Hoe kom ik daaraan?’

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Belangrijkste punt is echter niet de Verzekeringskaart – of het ontbreken daarvan – maar dat opnieuw blijkt dat de door verzekeraars zo vurig bepleite zelfregulering niet werkt. Het Verbond toont zich op haar site een groot voorstander van dit fenomeen: ‘Zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector.’

Alsof de woekerpolisaffaire niet nog altijd doorettert. Ook uit andere recente dossiers blijkt weinig van zelfreinigend vermogen of de ‘klant centraal’. Wat te denken van het aanvechten van de Kifid-uitspraak dat verzekeraars, zonder expliciete goedkeuring van hun klanten, hun premie jaarlijks met maximaal 10% mogen verhogen?

Of neem het gesteggel over de vergoeding van het – nota bene dwingende! – recht op contra-expertise voor verzekerden? De reactie van het Verbond? De belangenorganisatie beloofde de communicatie over het onderwerp te gaan verbeteren en een ‘Meldpunt Misstanden Contra-expertise’ te openen. Zoals voor mensen met een woekerpolis een digitaal adviesloket werd geopend, voor kosteloos advies over het aanpassen van hun beleggingsverzekering. Het welbekende kluitje in het riet dus, in plaats van een echte oplossing/schoonmaak.

Tot slot nog even terug naar de Verzekeringskaarten. Toen ik het Verbond begin dit jaar vroeg welke aanbieders zich niet aan de deadline hadden gehouden, kreeg ik het volgende antwoord: ‘Wij hebben geen inzicht of er verzekeraars zijn die nog geen kaarten hebben gemaakt, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. De kaarten vallen onder de bindende zelfregulering van het Verbond. De Stichting toetsing verzekeraars toetst de naleving hiervan. Als geconstateerd wordt dat een verzekeraar de bindende zelfregulering niet naleeft, krijgt men doorgaans eerst de tijd om dat alsnog in orde te maken. Als het dan nog niet in orde is, kunnen er inderdaad nader te bepalen sancties volgen.’ Waarschijnlijk een klein geel kaartje met een bestraffende vinger en een knipoog.