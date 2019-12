Voor huurtoeslag gelden strenge normen. Je inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn en de maandelijkse huur is aan een maximum gebonden. Wat gebeurt er als je ineens niet meer aan die normen voldoet? Raak je dan de huurtoeslag voorgoed kwijt?

Het antwoord is nee. Huurtoeslag is een verworven recht en daar heb je in diverse situaties profijt van. Bovendien wil het kabinet-Rutte III de harde inkomenseisen voor huurtoeslag gaan versoepelen. Per 2020 verlies je niet langer de hele huurtoeslag als je inkomen €1 boven de inkomensgrens van €22.700 (alleenstaande) of €30.825 (meerpersoonshuishouden) uitkomt. Vanaf dat jaar wordt de huurtoeslag langzaam afgebouwd naarmate het inkomen stijgt. De precieze normen en grenzen en een uitleg over de hoogte van de huurtoeslag staan op de website van de woonbond.

Nu al hebben mensen die in een bepaald jaar te veel inkomen of vermogen hebben ‘verworven rechten’, waardoor zij de huurtoeslag niet definitief kwijtraken. Wie recht had op huurtoeslag, houdt dat ook in het jaar daarop. Dat is bijvoorbeeld het geval als de huurtoeslag een jaar onderbroken wordt omdat de huurder tijdelijk te veel inkomen of vermogen had.

Voorbeeld: een alleenstaande kreeg in 2018 huurtoeslag, omdat zijn inkomen niet hoger zou zijn dan het norminkomen van €22.400. Achteraf blijkt dat het inkomen in 2018 uitkomt op €22.650. Dat is te veel, waardoor hij ineens €2400 moet terugbetalen aan de Belastingdienst wegens onterecht uitgekeerde huurtoeslag. In 2019 ligt het normbedrag op €22.700 per jaar. Als het inkomen in 2019 daaronder blijft, krijgt hij gewoon weer toeslag voor 2019 als hij dat aanvraagt.

Dat is logisch: wie in 2019 aan de normen voor huurtoeslag voldoet, kan daar aanspraak op maken. Maar de verworven rechten gelden ook als iemand inmiddels niet meer aan alle voorwaarden voldoet. Een andere voorwaarde om huurtoeslag te krijgen, is bijvoorbeeld dat de huur niet hoger mag zijn dan €720,42. Maar: als de huur boven die grens uitkomt, blijft de huurder recht op huurtoeslag houden zolang hij in hetzelfde huis blijft wonen.

Dat is ook het geval als iemand tijdelijk geen recht heeft op huurtoeslag door te veel inkomen. Op 26 juli 2018 deed Rechtbank Noord-Holland daarover een uitspraak. Voorbeeld: een alleenstaande verliest zijn huurtoeslag in 2018 vanwege zijn inkomen en in hetzelfde jaar komt zijn huur boven de huurtoeslaggrens van €720,42. In 2019 voldoet zijn inkomen weer aan de norm. Inmiddels is de huur te hoog. Aangezien de huurder over 2018 geen huurtoeslag kreeg, zou je kunnen stellen dat het verworven recht ook vervalt. Dat is dus niet het geval. Het verworven recht herleeft ook na een onderbreking van het recht op huurtoeslag.

Nog een tip: wie in één jaar te veel inkomen heeft door het afkopen van een klein pensioen of een nabetaling van loon of een uitkering uit een eerder jaar, kan bij de Belastingdienst een verzoek indienen om dat bijzondere inkomen niet mee te rekenen. Wanneer er sprake is van bijzonder inkomen en hoe je dit doorgeeft, staat op de website van de Belastingdienst.