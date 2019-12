Kijk uit voor jonge Wolfs! (25 november 2014)

Ook naar The Wolf of Wall Street geweest? Dan zal je de scenes waarin 'Wolf' Jordan Belfort (gespeeld door Leonardo DiCaprio) zijn collega's een beeldende demonstratie verkopen geeft niet snel vergeten. Bioscoopzalen vol lachten zich een bult, temeer daar we de ándere kant van het verhaal - die van de ongelukkige kopers - niet te zien kregen.

Hen verging het lachen al snel. Vele tientallen miljoenen verloren zij aan Belfort c.s., die het geld verbraste aan drank, drugs en bizarre feestjes maar uiteindelijk wel de bak in draaide voor zijn oplichterspraktijken. In de gevangenis vond hij zichzelf opnieuw uit, eerst als schrijver van zijn dit jaar dus verfilmde levensverhaal, vervolgens als motivatiespreker. In die laatste hoedanigheid was hij vorige week in Amsterdam.

In totaal meer dan 4000 mensen - waaronder opvallend veel verkopers - trokken riant de portemonnee om 'de waarheid achter zijn succes' te horen. Die waarheid bleek ontluisterend plat: je moet alles, maar dan ook echt álles, in het werk stellen om 'de deal te sluiten'. De vraag of mensen eigenlijk wel zitten te wachten op jouw product, kwam niet aan de orde. Als je ze maar razendsnel overtuigd dat je a) scherp bent als een mes, b) enthousiast als de hel en c) een deskundige op jouw terrein. Dan kopen ze toch wel.

Wees geen eend (iemand die altijd een reden heeft om iets niet te doen), maar een adelaar (iemand die actie onderneemt), doceerde Belfort zijn aandachtige gehoor tijdens de liefst 3,5 uur durende voordracht. Het hebben van een doel is niet genoeg. Nee, om de hand te kunnen leggen op 'OPM' (Other People's Money') heb je een visie nodig. 'Iedereen snakt naar een visie, maar slechts zo weinigen hebben er één. Daarom volgen ze mensen die wél een visie hebben.'

De geschiedenis leert dat Belfort in dat laatste in elk geval gelijk heeft. Maar de recente historie wijst ook uit dat een nadruk op verkopen-verkopen-verkopen - zonder te kijken naar de werkelijke behoefte van de consument - een garantie voor ellende is. Denk maar aan het aandelenleasedrama, de woekerpolisaffaire en andere financiële producten die met fraaie verkooppraatjes aan de man werden gebracht. De praatjes waarmee Belfort nu zijn riant belegde boterham verdient.

Een dikke 4000 veelal jonge mensen hebben allicht iets meegenomen van de lessen van de zelfbenoemde Wolf. Een reële kans dat één van hen ze binnenkort op jou uitprobeert. Als je plotseling een messcherpe, razendenthousiaste en deskundige visionair tegen het lijf loopt, dan ben je gewaarschuwd. En als zo'n jonge wolf je begint uit te kwaken, bedenk dan: beter één eend in de hand, dan tien adelaren in de lucht.

NB Jordan Belfort sprak op 19 en 20 november 3 keer in de Amsterdamse Rai, voor in totaal meer dan 4000 mensen. Lang niet alle aanwezigen zaten de volledige 3,5 uur uit. Afhankelijk van het arrangement kostten de kaartjes €87 tot €997 per stuk.