Knab voor mekaar (5 september 2014)

Krab - eh, krap - twee jaar later ben ik nu toch klant geworden. En dat is niet omdat je vanaf volgende maand geld kunt overmaken via een Facebook-account of mobiel telefoonnummer. Hoewel het best klantvriendelijk kan worden genoemd dat je dan zonder het ellenlange IBAN-nummer van de ontvanger kan.

Met een naam en praatjes als Knab ('bank in spiegelbeeld, met de K van klant voorop') ben je tamelijk kwetsbaar voor woordgrapjes. 'Knap duur', luidde in september 2012 dan ook het vonnis van de Consumentenbond, na uitgebreide bestudering van alle voorwaarden van de nieuwe Aegon-dochter.

Het is wél omdat Knab zich duidelijk wat heeft aangetrokken van de aanvankelijke kritiek en de wegblijvende consument. Zo lanceerde de bank eind 2013 al het gratis Basispakket, waarmee je maximaal €50.000 aan spaargeld kunt stallen op Knab Flexibel Sparen. Tot dan toe kostte het minimaal €15 per maand om klant te mogen worden.

Het openen van zo'n Basispakket - een uitgeklede betaalrekening met daaraan gekoppeld een Flexibel Sparen-rekening - is een fluitje van een cent. De betaalrekening kent net als die van ASN en SNS Bank een rentevergoeding (0,5% over de eerste €2000, daarboven 1,25%) plus handigheidjes als een digitaal kasboek en een 'financieel dashboard'. Daarmee kun je ook volgen hoe je spaargeld rendeert op rekeningen die je aanhoudt bij ándere banken en krijg je een melding als een van die andere banken een hogere rente biedt.

Niet dat er trouwens veel meldingen zullen worden afgegeven. De rente van Flexibel Sparen is het afgelopen jaar slechts marginaal gedaald, van 1,80 naar 1,75%, en prijkt al geruime tijd bovenaan onze renteranglijst voor wat betreft 'sparen zonder voorwaarden'.

Voor de volledigheid: Knab Kwartaal Sparen levert 1,80% op, maar kan alleen met een Plus of een Premium Pakket. Dit zijn volwaardige betaalpakketten - inclusief creditcard, handige betaalalerts en de mogelijkheid tot roodstand - met dito kosten: €5 respectievelijk €15 per maand. Meer dan de meeste betaalpakketten van de concurrenten, maar die geven doorgaans geen rente op betaaltegoeden en rekenen een stuk meer debetrente als je rood staat.

Uiteraard mag dat laatste niet de doorslag geven bij de keuze voor een cruciaal financieel product als je (primaire) betaalrekening. Evenmin is dit een oproep om massaal over te stappen naar Knab. Het is slechts de mening van een actieve spaarder, die alles overziend moet constateren dat het dochterbedrijf van Aegon zijn zaakjes na een moeizame start inmiddels knap voor mekaar heeft.