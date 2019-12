Kosten bij lijfrentes

Veel consumenten hebben ooit een aanvulling op hun reguliere pensioen geregeld via een lijfrente. Op een gegeven moment moeten zij het opgebouwde tegoed laten uitkeren. Dat kan vaak alleen via een direct ingaande lijfrente. Het is hetzelfde woord, maar het is een ander product.

Dat het een ander product is, heeft voor- en nadelen. Je mag de direct ingaande lijfrente bij een andere bank of verzekeraar afsluiten. Je kunt dus op zoek gaan naar de hoogstbiedende. Nadeel is dat er kosten worden gerekend voor het afsluiten. Je betaalt in ieder geval afsluitkosten aan de verzekeraar, bank of bemiddelaar. Wil je advies, dan betaal je aan een van die drie ook nog advieskosten.

Soms heb je maar een klein lijfrentebedrag waarvoor je een uitkerende lijfrente moet aankopen. Daar blijft weinig van over als je bij het afsluiten van de lijfrente een compleet financieel advies inwint. Het loont dan om zonder advies af te sluiten (execution only). Je moet wel weten wat je wilt en begrijpen wat je koopt.

Zelf doen bespaart geld

Als je voldoende kennis hebt, kun je zelf producten vergelijken. Het aantrekkelijkste product sluit je rechtstreeks af bij de betreffende aanbieder of via een tussenpersoon. In het eerste geval heten de afsluitkosten ‘bemiddelingskosten’ en in het tweede geval ‘distributiekosten’. Zelf doen bespaart geld, maar maak wel de juiste keuzes. Verkeerd kiezen kan op lange termijn juist weer geld kosten.

Bij BLG en RegioBank is het niet mogelijk een lijfrente af te sluiten zonder advies van een bankmedewerker of tussenpersoon. Andere aanbieders toetsen vooraf of je over voldoende kennis en ervaring beschikt om het product zonder advies af te sluiten. Als de uitslag van de kennistoets niet positief is, beslis je zelf of je het product met of zonder advies afsluit.

Op www.weetwatjeweet.nl van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kun je je kennis testen op diverse financiële terreinen. De kennistoetsen zijn niet bedoeld voor het zelfstandig afsluiten van complexe producten, maar geven wel een goede indruk van de lacunes in je kennis. Merk je dat je te weinig weet, ga dan op internet op zoek naar meer informatie.

Uiteenlopende kosten

In de tabel onder deze blog staan alle kosten voor direct ingaande lijfrentes. Aegon vraagt €210 voor het telefonisch afsluiten van een lijfrente. Wil je ook advies, dan betaal je nog eens €140. SNS rekent €250 en Nationale-Nederlanden €199 voor het telefonisch afsluiten van een bankspaarlijfrente zonder advies. Wil je advies, dan lopen de advieskosten uiteen.

Let wel goed op wat het advies precies inhoudt: is het alleen een advies over hoe je het best je lijfrente kunt laten uitkeren of krijg je een compleet financieel plan? Nationale-Nederlanden rekent voor een lijfrente-advies (‘gerichte planning’) €795 en voor een compleet advies €995.

ABN Amro en Rabobank rekenen verder nog uitkeringskosten om het geld van een uitkerende lijfrente te ontvangen. Onlineberekeningen vermelden vaak de bruto-uitkering. De uitkeringskosten gaan hier nog vanaf. Dat staat wel ergens vermeld, maar je moet goed opletten. Heb je een kleine maandelijkse lijfrente-uitkering bij een van die twee banken? Laat de lijfrente dan per jaar uitkeren, zodat je maar één keer kosten hebt. Dat kan ook als de uitkering al is ingegaan.

Houd verder rekening met de voorwaarden. Bij vrijwel alle bancaire lijfrenteproducten staat in de kleine lettertjes dat kosten en voorwaarden tussentijds kunnen wijzigen. Zelfs als dit ten nadele van de klant gebeurt, kun je niet kosteloos overstappen naar een andere aanbieder. Bij verzekeraars is overstappen meestal helemaal niet mogelijk (in de tabel staan alleen bankspaarproducten, omdat die meer opleveren dan verzekeringen).

Tabel: Kosten bij direct uitkerende lijfrentes

Product Zonder

advies mogelijk Advieskosten Afsluitkosten Kosten per uitkering ABN Amro Leefrente ja €149 €25 online

€50 kantoor €2,20 Aegon Lijfrente Uitkeren ja €140 €150 online

€210 telefonisch nee ASR Extra Pensioen Uitkering ja varieert per adviseur €99 nee BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening nee varieert per adviseur n.v.t. nee Centraal Beheer

Extra Pensioen Inkomen ja €290 €39 i.c.m. advies of

€89 zonder advies nee Nationale-Nederlanden

Aanvullende PensioenUitkering ja maximaal €995 (totaal advies) €35 i.c.m. advies of €199 telefonisch

zonder advies nee Rabobank Rabo

ToekomstUitkering ja maximaal €625 (uitgebreid advies) €55 €2,50 RegioBank Aanvullend

Pensioen Uitkeringsrekening nee via adviseur n.v.t. nee SNS Lijfrentenieren ja €125 per uur €250 telefonisch nee

i.c.m.: in combinatie met

n.v.t.: niet van toepassing

Peildatum: 22 maart 2018

Alle producten zijn bankspaarlijfrentes

Afsluitkosten worden ook wel distributie- of bemiddelingskosten genoemd.

Bron: MoneyView